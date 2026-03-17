店效人效雙創新低 房仲全聯會籲鬆綁信用管制

不動產仲介經紀商業同業公會全聯會理事長王瑞祺表示，受政策影響與業者對景氣過於樂觀，去年房仲業出現「店效與人效雙創20年新低」情況。他呼籲，央行信用管制政策應適度鬆綁，業者也須認清房仲業面臨生死存亡關頭，多角化經營、整併裁店、汰弱留強，以度寒冬。

房仲全聯會今天透過新聞稿表示，根據內政部統計，近20年來房仲業出現嚴重「僧多粥少」現象，2006年全台建物買賣移轉棟數達45萬棟，但去年2025年僅剩26.1萬棟，市場縮水達42%。

這20年間，經紀業營業家數卻從2006年3516家，一路增加至2025年9215家，店數增加1.6倍；受僱的不動產經紀人員，也從2萬1171人暴增至7萬7331人，人數增加2.6倍。

王瑞祺指出，近年房仲業經營辛苦，僧多粥少情況下，房仲業最關注的店效與人效雙創20年來新低。所謂店效，是指每家門市一年平均成交件數，人效則是每名經紀人一年平均成交件數；去年整體店效僅28.4棟，人效僅3.4棟，特別是在營業員低門檻大量進入市場後，2011年起經紀人員平均一個月想要成交一棟房屋，幾乎成不可能任務。

再加上2024年9月19日起，央行實施第7波選擇性信用管制，導致去年整體房仲業店效與人效雙降至新低，去年許多房仲店東與經紀人員都在苦撐待變。

他說，房仲業是高度依賴成交量的產業，他希望呼籲政府，「房市信用管制政策到了該適度調整的時候」；目前投機炒作客與預期房價持續上漲心理已大幅退散，再加上美伊戰爭引發全球經濟動盪，使整體市場信心更加保守。

此時若能適度放寬部分信用管制，讓剛性自住需求更容易取得房貸，不僅能促進市場正常交易，也能間接為房仲產業提供基本的生存空間。

對於面臨經營困境的房仲業者，王瑞祺建議，業者必須像「變形金剛」一樣具備多功能能力，朝向多角化經營發展，包括土地開發、農地買賣、包租代管、都市更新整合等相關領域，不能只依賴單一的房屋交易市場。