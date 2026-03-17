嘉市空品物聯網智慧治理 獲2026 GOV Design Awards金獎

嘉義市空品物聯網智慧治理獲國際肯定！嘉義市政府環境保護局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026政府設計獎(GOV Design Awards 2026)」開發工具類別金獎，該獎項由澳洲的「全球設計推廣組織BETTER FUTUR」舉辦，目的在表彰政府、社區及公共部門中具有勇氣、創新與卓越設計的項目。

據了解，該獎項涵蓋10大類別與超過99個細分領域，致力於推廣改善公共空間、服務與政策的設計。嘉義市於全球眾多參賽作品中脫穎而出，展現嘉義市運用智慧科技深化環境治理的卓越成果。

嘉義市布建「空氣品質感測物聯網」，目前轄內共設置120台空氣品質微型感測器，應用物聯網科技協助空污管制，改善微尺度的空氣污染問題。

嘉義市空氣品質感測物聯網以112年為基準年，運用即時感測數據標定市內5大PM污染潛勢熱區，分析不同區域污染特性因地制宜執行管制策略，有效提升環境治理效率與精準度，落實以科學數據為基礎的治理模式，促成114年5大熱區PM2.5平均濃度較基準年改善10.6%。

同時並強化跨機關合作，於114年將空氣品質感測物聯網結合消防局119火災派遣系統，在接獲火災訊息時可第一時間同步空品監測數據，自動產生影響範圍圖卡並透過環保局臉書發布，提醒下風處民眾採取防護措施，強化整體防災與環境治理韌性。

環保局表示，榮獲2026 GOV Design Awards金獎，是對嘉義市長期推動智慧環境治理的最佳鼓勵。未來將持續精進空氣品質感測物聯網應用，深化跨域資料整合，結合AI與大數據分析，打造更即時、更精準、更貼近市民需求的環境治理體系，朝向永續、宜居的智慧城市目標邁進。