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美伊戰爭造成原物料短缺 思創全球獨家專利技術受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
思創全球生物基原料組合式雙層結構技術，已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。業者／提供
思創全球生物基原料組合式雙層結構技術，已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。業者／提供

美以伊戰爭戰造成原物料短缺，凸顯再生能源回收製品的重要性。GTI集團思創全球「生物基原料組合式雙層結構」獨家專利技術，標榜製作各種原物料製品，可以解決石化產品原物料短缺的棘手問題，近期受到市場高度矚目。

美以伊戰爭已持續半個月以上，整個戰爭規模有擴大趨勢，除了三方的平民百姓及軍事設施受損之外，石油煉油設施、油輪的停滯，帶動油價上漲，直接推升塑膠製品的生產成本。

因塑膠原料(如PE、PP、PVC)主要由石油提煉而成，短期間可能導致塑膠袋、餐具等包材價格飆漲兩成以上，促使塑膠加工廠調漲產品售價。

長期而言，若高油價持續，因成本轉嫁困難導致需求萎縮，乙烯、丙烯等石化基本原料報價上揚，讓塑膠袋、塑膠杯、吸管、密封條等日常塑膠製品因成本增加而漲價，短期內可能漲幅超過20%，促使民生物價上漲。

GTI集團思創全球總裁許佑正表示，因為戰爭引發的能源製品短缺，更加凸顯了再生能源回收製品的重要性 ，帶動環保再生產業的發展。

而思創全球的生物基原料雙層結構獨家發明專利技術，不僅獲得了歐洲、日本、美國、中國大陸等地的獨家發明專利之外，製作各種原物料製品，可以解決石化產品原物料短缺的棘手問題，也加速GTI集團思創全球在美國那斯達克上市的速度跟契機。

許佑正強調，集團掌握的生物基原料雙層結構專利技術，乃是根源於深厚的環保概念，隨著地球環境汙染、暖化現象的日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫。

歐盟議會2024年因此通過PPWR的法規，認定環境污染源主要是因為廢棄物被亂丟所造成，歐盟主張要增加回收再生產品的價值性，鼓勵民眾跟廠商增加廢棄物的回收，而隨著這一次美以伊戰爭的到來，更凸顯了能源短缺必須早一點有新的對策跟科技，

許佑正說，戰爭是殘酷且違反人道的，他也不想發這樣的戰爭財，但就是這樣的一個局勢轉變，讓GTI思創全球變成目前全球化問題的一個解決者，也加速了GTI集團思創全球的獲利跟發展，希望在台灣自以為傲的晶片跟AI產業之外，打造世界級的環保跟公益產業巔峰。

思創全球總裁許佑正帶領團隊研發出具突破性的GTI科技，被視為尖端環保回收解決方案。業者／提供
思創全球總裁許佑正帶領團隊研發出具突破性的GTI科技，被視為尖端環保回收解決方案。業者／提供

再生能源 原物料 美伊戰爭

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