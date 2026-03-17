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中和百億大案銷售佳 黃希文：現在買房子比賣房子來得對

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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家泰建設、亞昕（5213）集團、寶亞建設聯手在中和推出的百億大案「豐森大境」，近日動工並正式對外公開，個案三個月前潛銷，目前實價已揭露110筆，最高一坪94萬元，均價72.8萬元，在房市一片低迷聲中，表現亮眼。

負責代銷的海悅國際（2348）董事長黃希文表示，遞延性買盤已從台北市、新北市蛋黃區開始發酵，速度不是很快，但是可以感覺出來一直在加溫，可以預見，今年房市一定比2025年更活絡。

他表示，現在對民眾來說，買房子要比賣房子來得對。原因無它，通膨壓力很大，光看雞排從以前一隻65元，漲到85元，現在居然有120元，就可知道一般民生通膨有多大，至於建築相關原物料，就更不用講了，成本越疊越高，買方一定要超前部署。

此外，現在是買方市場，在賣方市場的時候，買方是很緊張的，沒有太多時間可以判斷跟思考。但現在如果有自住需求、有置產需求，可以精挑細選，可以優雅、從從容容的看房、買到合適的房子。

「豐森大境」位於中和復興街，基地2,146坪，規畫3棟地上14層大樓。個案訴求距景安站約550米，為區內難得一見的大面積完整基地規模。

另外，個案也強調純住宅作規劃，無地主分回戶、無店面設計，讓社區組成更加單純，出入動線更為清晰，管理條件也更穩定。對於計畫長期居住的家庭而言，這樣的社區結構，不只是規劃差異，更是一種生活節奏的保障。

圖／業者提供
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房子 中和

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