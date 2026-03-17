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中保科技攜手台北市府 協力打造AI智慧交通與全齡照護

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，與智慧城市開創者—中保科技共同策展。台北市長蔣萬安(中)與立法院副院長江啟臣(右前二)及中保科董事長林建涵(左前二)等貴賓於智慧城市展開幕合影。記者邱馨儀／攝影
台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，與智慧城市開創者—中保科技共同策展。台北市長蔣萬安(中)與立法院副院長江啟臣(右前二)及中保科董事長林建涵(左前二)等貴賓於智慧城市展開幕合影。記者邱馨儀／攝影

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026 智慧城市展」（Smart City Summit & Expo）今日於南港展覽館隆重揭幕。今年台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，智慧城市開創者暨台灣系統保全龍頭——中興保全科技受邀與市府共同策展。雙方透過「公私協力（PPP）」模式，向國際展示如何結合 AIoT 整合平台與自動化巡邏系統，將台北構築為一座安全、智慧且具備韌性的未來之都。

台北市政府與中保科技旗下「國雲停車」主要共同發表「北市好停車全面進化」計畫。目前台北市建置智慧車格聯網系統，普及率高達8成，中保科技旗下「國雲停車」亦積極參與投入相關服務，該系統結合先進的地磁感測與影像辨識技術，提供 24 小時不間斷的即時動態數據，不僅有效支援政府推動科技執法與車流分流，更優化市民停車體驗，協助市府推動交通治理數位轉型。市民可透過單一平台即時掌握全北市格位資訊，減少繞行產生的碳排放，具體落實智慧交通數位轉型與 ESG 淨零排放目標。

中保科技也在展場上特別推出「智慧照護專區」，積極呼應超高齡社會的挑戰。在落實智慧城市的數位包容與社會福利方面，中保科技與市府緊密合作的「獨居老人緊急救援服務」展現了顯著成效。根據民國 114 年 12 月數據，台北市列冊關懷獨居長者約 10,254 人，在公私協力推動下，接受緊急救援服務人數已達 4,212 人，服務涵蓋率約為 40.3%，顯示各區累計服務量已具實質規模。

統計 114 年全年度，中保科技智慧照護服務共成功處置 507 件緊急事件，其中包含 369 件身體不適、108 件跌倒意外，以及 30 件治安與消防事件，守護中心皆即時介入並完成救援。此外，中保科技全年累計主動訪視達 35,612 人次，平均每月關懷訪視近 2,968 人次，以科技守護網強化城市安全韌性，落實對市民安居樂業的承諾。

北市 科技執法 獨居老人

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