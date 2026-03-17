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泓德能源參加2026日本智慧能源周 秀3GW開發布局與電力交易實績

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源參加2026日本智慧能源周， 秀3GW開發布局與電力交易實績。圖／泓德能源提供
泓德能源參加2026日本智慧能源周， 秀3GW開發布局與電力交易實績。圖／泓德能源提供

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今（17）日起參加於東京舉行的第25屆日本智慧能源週，展示儲能整合、電力交易與充電營運三大解決方案，以及在日本市場的開發成果與最新布局。日本智慧能源週為亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展會之一，2025年吸引來自39個國家、1,492家企業參展，參觀人次近7萬人。

泓德能源進軍日本市場成果豐碩，已連續三年參與日本智慧能源週。本次展出以儲能整合、電力交易與充電營運為核心，完整呈現在日本能源市場的布局。在「儲能整合」方面，聚焦集團於日本各地推進的儲能與再生能源開發，以及北海道 Helios 儲能案場商轉後投入電力市場交易的成果；在「電力交易」領域，透過 Star Trade 平台與 Power Bank 模式，結合 AI 價格預測與多市場交易策略，展現電力資產整合與交易能力；在「充電營運」方面，則由旗下充電品牌 SHUUSTAR 展示智慧充電服務與平台化營運模式。

泓德能源在日本目標開發量體達3GW（10瓦），布局遍及北海道、東北、中部、關東、關西、九州與中國地區。位於北海道的50MW（百萬瓦） Helios 儲能案場已於2025年底商轉並參與日本批發電力交易所（JEPX），自3月18日起進一步投入需給調整力交易所（EPRX），並規劃於2028年參與容量市場。透過 Star Trade 平台與交易團隊操作，Helios 儲能案場2026年電力交易收入預估約新台幣4億元（約20億日圓），隨著2027至2028年儲能市場需求維持高檔，年收益有望提升至近新台幣5億元（約25億日圓）。

在容量市場方面，泓德能源鎖定日本長期脫碳電源拍賣（LTDA），2024年以100MW成為首家得標的台灣企業，2025年再以300MW得標，今年亦規劃以800MW參與競標，瞄準日本政府提供的20年補助長期收益。

在電力交易方面，泓德能源旗下星星電力結合 Star Trade 平台的 AI 價格預測模型，以及集團儲能資產與調度能力，發展 Power Bank 模式，為能源業者提供具多層次避險策略的電力交易解決方案，近期更與日本主要售電商之一的中部電力 Miraiz 簽署合作協議，成功落地日本市場。

此外，泓德能源亦與日本三菱電機等夥伴共同成立 HeLM Aggregation，持續布局電力聚合與售電事業，協助日本企業採購再生能源並推動減碳轉型。透過穩步建立涵蓋能源資產開發、電力交易與能源服務的完整生態系，泓德能源將持續深耕日本市場，攜手當地夥伴推動智慧能源轉型。

泓德能源參加2026日本智慧能源周， 秀3GW開發布局與電力交易實績。左起為總經理周仕昌及董事長謝源一。圖／泓德能源提供
泓德能源參加2026日本智慧能源周， 秀3GW開發布局與電力交易實績。左起為總經理周仕昌及董事長謝源一。圖／泓德能源提供

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