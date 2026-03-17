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泓德能源參加日本智慧能源週 展示布局成果

中央社／ 新竹17日電

日本智慧能源週活動17日在東京登場，泓德能源宣布，現場展示儲能整合、電力交易與充電營運3大方案，以及在日本市場開發成果與最新布局。

泓德能源今天發布新聞稿指出，日本智慧能源週為亞洲規模最大的再生能源展會之一，2025年吸引39個國家、1492家企業參展，參觀人次近7萬人。泓德能源已連續3年參與日本智慧能源週。

泓德能源表示，今年以儲能整合、電力交易與充電營運為展出重點，並呈現在日本能源市場的布局。其中，儲能方面，聚焦集團於日本各地推進的儲能與再生能源開發，以及與北海道Helios儲能案場商轉投入電力市場交易的成果。

在電力交易方面，泓德能源透過Star Trade平台與Power Bank模式，結合人工智慧（AI）價格預測與多市場交易策略，展現電力資產整合與交易能力。

在充電營運方面，泓德能源由旗下充電品牌SHUUSTAR展示智慧充電服務與平台化營運模式。

泓德能源指出，在日本目標開發3GW規模，布局北海道、東北、中部、關東、關西、九州地區。位於北海道的Helios儲能案場規模50MW，已於2025年底商轉並參與日本批發電力交易所（JEPX），規劃於2028年參與容量市場。

泓德能源表示，透過Star Trade平台與交易團隊操作，Helios儲能案場2026年電力交易收入預估約新台幣4億元（約20億日圓）；隨著2027至2028年儲能市場需求維持高檔，年收入有望提升至近新台幣5億元（約25億日圓）。

在容量市場方面，泓德能源鎖定日本長期脫碳電源拍賣，2024年以100MW得標，2025年再以300MW得標，2026年規劃以800MW參與競標，瞄準日本政府提供的20年補助長期收益。

人工智慧 北海道 泓德能源

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