黃偉哲開箱三井OUTLET二期 日本西松屋海外展店首選台南

位於台南歸仁高鐵站區的「MITSUI OUTLET PARK 台南」（三井OUTLET）二期17日展開試營運，除新增約50家店舖，包括日本知名嬰幼兒用品品牌「西松屋」及日系精緻韓式料理「美菜莉」皆首度進駐台灣、落腳台南，展現企業看好台南人口成長與消費市場潛力。

台南市長黃偉哲今日也由台灣三井不動產董事長久一康洋及三南奧特萊斯總經理鎌迫俊大陪同視察購物環境，確認商場動線、軟硬體設備與營運準備均已就緒，提供民眾安心舒適的購物空間。

黃偉哲表示，今日見證三井OUTLET二期試營運，現場湧入大量人潮，顯示市民對於三井OUTLET的喜愛，也代表台南具備強勁的消費力與成熟的商業環境；三井OUTLET整體空間規劃舒適、動線流暢，讓民眾能夠從容逛街、輕鬆消費，打造不同於傳統商場的優質體驗。

黃偉哲指出，三井OUTLET自一期營運成功後持續擴大投資，此次二期引進多元品牌進駐，包括首次來台展店的日本母嬰品牌「西松屋」、日系精緻韓式料理「美菜莉」，以及大型超市「LOPIA」等，不僅滿足親子與日常生活需求，也提供豐富餐飲與休閒選擇。他笑說，現場人氣餐點香氣四溢，讓人食指大動，「早知道午餐就留到這裡吃」，顯見商場魅力十足。

黃偉哲強調，三井OUTLET位於高鐵台南站特定區、沙崙智慧綠能科學城核心地帶，隨著周邊重大建設與產業持續進駐，未來發展潛力無窮。此次二期加入營運，將進一步帶動跨區域人流匯聚，形成消費磁吸效應，提升整體商業能量與城市競爭力，台南也將持續成為企業投資與民眾消費的首選城市。

經發局長張婷媛表示，「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期為台南重大投資案件之一，市府透過市長主持的投資會報機制，積極協調各局處，在符合法規前提下加速行政流程，包括交通影響評估及建照、使照等審查。在市府團隊通力合作下，順利促成商場如期開幕營運，預計可創造約500個就業機會。二期店舖面積約3,000坪，分布於三個樓層，除OUTLET品牌外，也導入居家生活、親子娛樂、生活家電及多元餐飲，提供民眾更完善的一站式購物與休閒體驗。