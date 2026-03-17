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美製車若零關稅 和泰車：評估引進大型休旅或皮卡

中央社／ 台北17日電

美製車進口關稅若降至零議題備受關注，和泰車今天表示，持續與原廠評估引進美製大型休旅車（SUV）和皮卡車（pickup）的可能性。展望今年台灣車市，和泰車重申今年掛牌數預估44萬輛，較2025年的41.4萬輛成長。

和泰車今天受邀參加券商舉行法人說明會，法人問及若美製進口車關稅降至零的因應策略，和泰車管理本部協理林裕昌表示，美國政府在2月20日之後實施暫時15%全球性對等關稅，仍待最終關稅政策結果，和泰車持續規劃引進美製大型休旅車和皮卡車的可能性，與原廠評估中。

和泰車發言人翁銘倫說明，持續評估引進美製車不同車款的可能性，不會從美國進口台灣現有車型，以此做出市場區隔，至於是否引進其他美製車款如大型休旅車或皮卡等，續與原廠討論評估。

展望今年台灣車市，翁銘倫表示，車市續受惠2000cc以下小客車貨物稅減徵措施，加上美國對台關稅逐漸明朗，預估今年新車掛牌數44萬輛，較2025年的41.4萬輛成長。

展望今年銷售目標，翁銘倫表示，和泰車今年販售目標16.5萬輛，市占率目標37.5%，其中TOYOTA今年銷售目標13萬輛，LEXUS銷售2萬8500輛，HINO銷售6600輛。

市場關注大改款RAV4銷售進展，翁銘倫指出，目前受訂量超過1萬輛。

售後服務方面，翁銘倫表示，今年集團導入總代理日本豐田集團第一階（Tier1）零件供應商ADVICS的售後補修零件，提供煞車系統零件，將原廠零件提供至台灣售後服務市場。

在氫能巴士布局，翁銘倫表示，交通部試辦的氫能巴士運行計畫，去年12月高雄市南台灣客運和中油團隊完成首案，預計今年上半年在高雄上路，將採用和泰車引進H2 City Gold氫能巴士，全年將引進共5輛。

觀察中國大陸市場布局，和泰車表示，在當地投資超過30年，以經銷商銷售為主，儘管目前中國大陸車市低迷，集團會持續支持當地經銷，等待低檔市況回溫。

和泰車 對等關稅 法人說明會

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