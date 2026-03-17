「世界明珠」登 Discovery 南港輪胎董座：樂觀看待台灣經濟與房市

南港（2101）輪胎董事長郭林諒17日表示，近年在國內經濟成長下，明顯感受到中高資產族群回流到房地產的情況，對未來台灣的經濟、房市都相當樂觀看待。

郭林諒今日出席Discovery 頻道《建築巨擘：世界明珠》首映會，郭林諒會後受訪表示，近期台股漲至3萬點，中高資產房市買氣有回流的現象，事實上，不只是近期，近年來在國內經濟成長下，都增添高資產族群置產意願。

由南港輪胎打造的「世界明珠」座落市民大道八段上，為目前南港區最高價的建案。據實價登錄，最高每坪達187.98萬元，近一年成交均價約每坪146.7萬元。

此次Discovery拍攝「世界明珠」探討了如何運用科技讓建築能在地震中穩固站立，並記錄工程團隊耗時一年打造相當於「地下二十層樓」（＞60 公尺）的基椿工程，將建物扎根於地表下約 40 公尺以下的堅硬岩層中，運用 220 根直徑 2.8 公尺的巨型基樁鑽掘貫入岩盤 8~24 公尺，由外而內、從上至下有效連結連續壁、地下室結構、基樁及岩盤，形成穩固基礎，使建築耐震能力達 0.41G，可對應七級劇震。觀眾也能看見這棟建築如何將「功能韌性」置於優先地位，讓建築在強震後仍能正常使用。

節目也記錄了高強度的抗風設計。以一般颱風假標準而言，最大陣風達 9 級、每秒約 20 公尺，即可能吹倒機車、折斷樹枝；而「世界明珠」的結構可承受 17 級、每秒 60 公尺以上的極端風速。這是透過採用厚達 4 公分、超過一般強化玻璃兩倍厚度的多層強化玻璃達成。節目中訪問了多位專家分享具體施工細節，包括花崗岩板材以「結構化固定」方式直接連接鋼骨，避免極端氣候時外牆剝落。另有近 800 組高阻尼制震壁在建築內部，有效降低地震與強風引起的晃動。