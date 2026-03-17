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旅天下結盟鴻禧旅行社 共組「鴻天下」劍指分眾旅遊新藍海

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鴻天下董事長張永成(左)與旅天下董事長李嘉寅(右)攜手合作。旅天下／提供
鴻天下董事長張永成(左)與旅天下董事長李嘉寅(右)攜手合作。旅天下／提供

看準教育旅行市場的龐大潛力與專業需求，旅天下（6961）17日宣布，與國內學生教育旅行的孕育搖籃—鴻禧旅行社正式合資，成立新公司「鴻天下旅行社」，由旅天下持股51%、鴻禧持股49%。此項強強聯手的策略結盟，將整合雙方優勢資源，專注經營學生及教職員旅遊團，期許為國內旅行社市場帶來全新樣貌。

「旅天下」自成立以來，以創新的「品牌加盟」機制與「旅遊好鄰居」的品牌概念，迅速在全台擴展據點。透過運用豐富的航空公司資源包裝特色產品，並結合加盟夥伴的在地經營實力，旅天下成功將品牌觸角延伸至全台，營收屢創佳績，展現強勁的成長動能。

而鴻禧旅行社則是台灣教育旅行領域的領導品牌。鴻禧成立於1995年，總部位於新北市板橋區，員工人數超過百人，經營服務學生旅遊市場已達數十年之久。鴻禧旅行社長年承辦全台灣百所以上國、高中校外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，每年服務超過十萬人次，是國內首屈一指的專業教育旅行服務提供者。不僅通過ISO-9001國際服務品質認證，更以專業積極的服務態度累積深厚口碑。營業項目涵蓋國小至高中各級學校畢旅、校外教學、露營活動、寒暑假營隊與海外遊學，同時也承接機關團體的員工旅遊、獎勵旅遊等，全方位扎根教育旅行領域。

對於此次合資，旅天下表示，看中的正是鴻禧在學生及教職員團體操作上紮實寶貴的專業經驗與市場占有率。透過合資成立「鴻天下旅行社」，將整合旅天下擁有的國際航空票務資源、產品開發能力，以及鴻禧深耕多年的校園通路與團體旅遊服務經驗。雙方將共同投入資源，專注於學生畢旅、教職員福利旅遊、教育參訪等精緻團體旅遊市場。

值得注意的是，合資成立的「鴻天下旅行社」坐落新北板橋，將定位為旅天下門市體系中的直營店。這意味著鴻天下不僅享有旅天下的品牌資源與總部支援，更將以直營門市的標準化服務與品質管控，為學生及教職員團體提供最優質的旅遊體驗。此一布局也讓旅天下的門市版圖更趨完整，形成加盟門市遍地開花、直營門市深耕利基市場的雙軌策略。

「鴻天下旅行社」的成立，象徵著從產品設計、資源採購到地接服務的垂直整合，目標是提供更安全、更具教育意義且難以忘懷的旅遊體驗。未來，該公司也計畫導入更多創新元素，結合旅天下的國際視野與鴻禧的在地服務溫度，不僅要穩固龍頭地位，更要將台灣的學生旅遊市場帶向新的高度，為國內旅行社市場的專業分工與品牌結盟樹立全新典範。

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