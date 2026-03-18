從揭露到韌性！KPMG黃正忠解析中小企業為何必須把永續納入經營？

「目前會主動找KPMG協助永續轉型的中小企業極少。」安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠一開口，就先把最真實的情況說破。但這並不等於中小企業不在乎，而是因為資訊有落差，許多企業主還沒意識到這些改變即將影響到日常營運，也就不會把永續當作優先要思考和改變的策略。

過去，許多企業對永續的理解就是遵守法規、編撰報告書或建立公關形象，是大企業或有餘裕時才可能去考慮的議題；但當供應鏈、資本市場與揭露準則的訊號愈來愈清楚，它已開始變成一種「能不能繼續做生意」的基本能力。

當永續走向制度化，企業更需要的是方法與陪跑

2013年起，資本市場開始更重視非財務資訊所反映的風險訊號，永續服務也逐步從倡議走向專業分工。KPMG正是在這個關鍵的時間點上，做了一個具前瞻性的戰略決策：成立四大會計師事務所中首家獨立的永續顧問公司，並延攬長期站在台灣倡議第一線的黃正忠掌舵。在加入KPMG前，他在企業永續發展協會（BCSD）擔任秘書長長達16年，更是將國際溫室氣體盤查等新觀念引入台灣的核心推手。這讓黃正忠累積了把外部要求翻成企業語言的經驗，也讓他得以站在KPMG這個巨人的肩上，為企業在永續議題上提供解方跟陪跑的協助。

「要讓企業真正將永續納入核心決策，必須使用高層聽得懂的『財務語言』。」這是黃正忠跨界的信念。KPMG團隊不只懂會計，更招募了多元背景的人才。他們的任務是把國際上複雜的 ESG規則轉譯成企業語言，並透過社會投資報酬率（SROI）、影響力衡量與揭露等接軌國際市場的多元方法論，將企業的環境與社會影響力轉換為具體的成果定價。

在第一線溝通時，他總是直球對決談「風險」。他坦言，中規中矩談法規沒人聽得進去，把「不做會怎樣」攤開來，更能喚醒企業家們的危機意識。他常用一個很直接的比喻提醒企業，別只顧著談數位化、AI或設備升級，「插頭一拔掉什麼都沒有了。」他說的插頭，指的是電力與能源等最基本的資源條件。對中小企業來說，永續之所以重要並不只因為法規或口號，而是成本、供應鏈與營運穩定性，最後都會回到這些基本盤。

實戰兩步驟，為中小企業找回永續競爭力

黃正忠觀察，不少企業家其實已經感受到客戶壓力，也了解趨勢在變，但缺的是把國際規範轉成具體步驟的能力；再加上資源有限，很多企業會先從免費資源或政府輔導開始，對付費導入系統與顧問服務較為觀望。這樣的選擇並不難理解，但如果一直停在觀望，行動就很難往前推。

因此，他與團隊在輔導時不急著先談評分或格式，而是先把永續還原成營運問題。第一步，是協助企業重新定義自己：你賣給誰？在價值鏈扮演什麼角色？替客戶解決什麼痛點？他提醒，許多B2B中小企業其實技術不差、產品也好，只是長年在供應鏈裡，說不清自己的產品最後賣到了哪裡； 又造就了哪些價值；一旦說不清楚自己為什麼重要，就很難把永續轉成競爭力。第二步則是對標：你在哪個產業，就去看龍頭企業正在做什麼。因為永續壓力很多時候就是來自採購合約與供應商行為準則。當大客戶開始要求減碳、綠電或循環材料，中小企業躲不掉，差別只在於提早準備，還是被動應付。

做法上，黃正忠也不主張中小企業一開始就追求一次到位，而是先找到最適合自己的切入點。他以知名電商Pinkoi為例表示，平台雖然不像製造業有工廠需要減碳，但在KPMG社會影響力及永續創新服務團隊的建議與協助下，反而從自身優勢出發，整合永續設計與增設綠色標章專區，並賦能平台上的設計師，讓永續從源頭的設計就開始；另一個例子是阿默蛋糕，品牌從消費者最直接使用的刀具下手，導入較環保的材質與設計，並進一步把要求往供應端延伸。這些案例共同說明，不是每家企業都要走同一條路，而是先從最有感、最做得到的地方開始，讓永續成為可以累積的日常。

KPMG安侯永續的社會影響力及永續創新服務團隊不是要替企業完成一份書面報告作業，而是協助企業看清社會風險、找到機會，把外部規則轉成內部能執行能持續改善的營運方式。當永續逐漸走向揭露、確信與財務的整合，對中小企業最務實的提醒也許是：不必一步到位，但不能再把它留到「有餘力」之後。因為真正改變的，已經不只是口號，而是市場信任與合作條件的標準。

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