空中花園住宅典範 陶朱隱園實品屋獲國際室內設計首獎

美國IAA國際獎項協會近日公布2026 MUSE Design Awards 得獎名單，由奧迪室內設計團隊設計施作的國際地標性建築「陶朱隱園」9樓實品屋，獲得室內設計類別最高榮譽—鉑金首獎（Platinum Winner）。

中工（2515）表示，美國IAA國際獎項協會主辦的 MUSE Design Awards，是全球最具影響力的設計獎項之一，旨在表彰在建築、室內設計、產品設計與景觀設計等領域展現卓越創意與設計影響力的作品。

此次榮獲鉑金首獎的陶朱隱園9樓實品屋，由奧迪室內設計團隊規劃設計，設計理念以「建築與生活的融合」為核心，透過精緻的空間布局與材料語彙，打造空中花園住宅典範。

中工表示，奧迪室內設計團隊設計總監杜康生（James Tu）是華人世界極具影響力的室內設計師之一，長年專注於高端住宅與地標型豪宅空間設計，被業界譽為「豪宅美學教父」。

杜康生表示，陶朱隱園本身是一座具有高度藝術性的建築，因此室內設計的重點，在於讓空間與建築結構、自然景觀彼此呼應，讓居住者能真正感受到建築所創造的生活體驗。

實品屋設計充分利用建築270度空中花園的優勢，透過大面落地窗與流動式空間動線，使室內生活空間自然延伸至戶外花園，讓高空住宅同時具備開闊視野與自然環境。

另外，建築的無柱大跨度結構，讓室內空間呈現純粹而寬闊的格局，設計團隊利用這一優勢打造開放式公共生活區域，使客廳、餐廳與社交空間彼此連結，形成兼具生活機能與藝術氛圍的居住環境。

中工表示，陶朱隱園採用電梯直達寓所的設計，住戶可由地下停車空間直接搭乘電梯進入私人住宅，不僅提升居住的隱私性與安全性，也使生活動線更加便利流暢，展現頂級住宅所追求的尊榮居住體驗。

IAA評審團指出，陶朱隱園9F實品屋在建築結構、自然環境與室內空間之間建立了高度整合的設計關係，成功將都市住宅轉化為結合自然、生態與生活方式的整體體驗。

該作品展現的不僅是精緻的設計語言，更體現未來都市住宅在永續理念、空間自由度與居住品質之間的平衡。

中工表示，此次榮獲 2026 MUSE Design Awards 室內設計鉑金首獎，不僅肯定設計團隊的創新實力，也讓陶朱隱園成為國際住宅設計領域的重要典範。

圖／業者提供

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