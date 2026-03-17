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台新藥APP13007獲加拿大核准上市 攻白內障術後炎症與疼痛治療市場
台新藥（6838）17日公告，已接獲加拿大授權夥伴通知，白內障手術後炎症和疼痛治療的新藥APP13007已獲加拿大衛生部核准上市。
台新藥表示，APP13007為針對白內障手術後炎症與疼痛的治療藥物，目前已完成研發階段。本次取得加拿大主管機關核准，代表該產品已可於當地市場上市銷售。
台新藥指出，公司已於2024年8月9日與Apotex Inc.簽訂加拿大地區獨家授權合約，後續將由Apotex Inc.負責當地市場銷售，APP13007則依雙方協議價格，由台新藥供貨予Apotex Inc.。
依據Apotex Inc.分析，加拿大每年約有50萬件眼科手術，單方及複方類固醇眼藥水市場規模約3,600萬美元，且以每年約5%的速度成長。
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