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仲介業店效、人效雙寫新低 房仲公會王瑞祺籲：信用管制要鬆綁

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，去年房仲業最關注的店效與人效成績，數據雙雙寫下20年來新低，不僅去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，呼籲央行信用管制政策應適度鬆綁。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，去年房仲業最關注的店效與人效成績，數據雙雙寫下20年來新低，不僅去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，呼籲央行信用管制政策應適度鬆綁。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

受政策打壓導致交易量大幅萎縮，加上部分業者過度樂觀預期景氣會很快回春，去年國內房仲業出現「店效、人效雙雙寫下20年新低」的慘況。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）理事長王瑞祺再次呼籲，央行信用管制政策應適度鬆綁；同時業者也必須認清市場現實。馬年房仲業已面臨生死存亡關頭，唯有多角化經營、整併裁店、汰弱留強，才能度過這波景氣寒冬。

根據內政部統計，近20年來國內房仲業出現非常嚴重的「僧多粥少」現象。2006年全台建物買賣移轉棟數高達45萬棟，但到了去年（2025年）只剩下26.1萬棟，市場大餅（粥）縮水高達42%。

王瑞祺指出，這20年間，經紀業營業家數從2006年的3,516家一路大幅增加至2025年的9,215家，店數增加1.6倍；同時間受僱之不動產經紀人員也從21,171人暴增至77,331人，人數增加2.6倍。

王瑞祺分析，在「僧多粥少」的情況下，房仲業最關注的KPI、店效與人效，雙雙寫下20年來新低。去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，產業競爭之激烈可見一斑。

王瑞祺指出，近幾年來房仲業經營確實相當辛苦，從上述統計數據即可看出端倪。一方面長期存在「僧多粥少」的結構問題，特別是在營業員低門檻大量進入市場後，自2011年起，經紀人員平均一個月想要成交一棟房屋幾乎已成為不可能的任務。

再加上2024年9月19日起央行實施第七波選擇性信用管制，導致2025年整體房仲業店效與人效雙雙降至歷史新低。

王瑞祺強調，去年許多房仲店頭與經紀人員都是在苦撐待變，這絕非危言聳聽，而是冷冰冰的統計數字所呈現的殘酷現實。

由於房仲業是高度依賴成交量的產業，王瑞祺再次呼籲政府，信用管制政策確實到了應該適度調整的時候，2025年全年交易量僅勉強守住26萬棟關卡，業者已面臨史上最艱困的市場寒冬。

他表示，目前市場上投機炒作客與預期房價持續上漲的心理已大幅退散，再加上美國與以色列攻打伊朗所引發的全球經濟動盪，使整體市場信心更加保守。此時若能適度放寬部分信用管制，讓剛性自住需求更容易取得房貸，不僅能促進市場正常交易，也能間接為房仲產業提供基本的生存空間。

對於面臨經營困境的房仲業者，王瑞祺同步提出建議，在這個生死存亡的關鍵時刻，第一業者必須像「變形金剛」一樣具備多功能能力，朝向多角化經營發展，包括土地開發、農地買賣、包租代管、都市更新整合等相關領域，不能只依賴單一的房屋交易市場。

第二，積極開拓海外房地產市場。在國內房市交易量持續萎縮的情況下，放眼全球市場也是房仲業者的一條可行出路。

然而當前全球地緣政治風險升高，王瑞祺也引用Institute for Economics & Peace最新發布的Global Peace Index（全球和平指數），建議業者在開拓海外市場時，可優先參考安全穩定程度較高的國家，以降低投資與經營風險。

最後，王瑞祺指出，房仲業面對市場環境變化，業者應積極調整經營體質，強化專業能力與服務內容，透過數位化、品牌化與精緻化經營，提升整體競爭力，以回應消費者日益提高的期待與需求。

王瑞祺同時呼籲，房仲產業正處於調整與升級的重要階段。在市場變動之際，除業者應將把握此一契機，持續精進服務品質、強化交易安全與資訊透明，致力提供更專業且值得信賴的不動產服務外，更期盼政府在兼顧市場穩定與民眾居住需求下，適時檢討相關政策措施，以促進市場健全發展。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，去年房仲業最關注的店效與人效成績，數據雙雙寫下20年來新低，不僅去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，呼籲央行信用管制政策應適度鬆綁。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會／提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，去年房仲業最關注的店效與人效成績，數據雙雙寫下20年來新低，不僅去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，呼籲央行信用管制政策應適度鬆綁。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會／提供

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