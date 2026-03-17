仲介業店效、人效雙寫新低 房仲公會王瑞祺籲：信用管制要鬆綁

受政策打壓導致交易量大幅萎縮，加上部分業者過度樂觀預期景氣會很快回春，去年國內房仲業出現「店效、人效雙雙寫下20年新低」的慘況。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）理事長王瑞祺再次呼籲，央行信用管制政策應適度鬆綁；同時業者也必須認清市場現實。馬年房仲業已面臨生死存亡關頭，唯有多角化經營、整併裁店、汰弱留強，才能度過這波景氣寒冬。

根據內政部統計，近20年來國內房仲業出現非常嚴重的「僧多粥少」現象。2006年全台建物買賣移轉棟數高達45萬棟，但到了去年（2025年）只剩下26.1萬棟，市場大餅（粥）縮水高達42%。

王瑞祺指出，這20年間，經紀業營業家數從2006年的3,516家一路大幅增加至2025年的9,215家，店數增加1.6倍；同時間受僱之不動產經紀人員也從21,171人暴增至77,331人，人數增加2.6倍。

王瑞祺分析，在「僧多粥少」的情況下，房仲業最關注的KPI、店效與人效，雙雙寫下20年來新低。去年整體店效只剩下28.4棟，人效更僅有3.4棟，產業競爭之激烈可見一斑。

王瑞祺指出，近幾年來房仲業經營確實相當辛苦，從上述統計數據即可看出端倪。一方面長期存在「僧多粥少」的結構問題，特別是在營業員低門檻大量進入市場後，自2011年起，經紀人員平均一個月想要成交一棟房屋幾乎已成為不可能的任務。

再加上2024年9月19日起央行實施第七波選擇性信用管制，導致2025年整體房仲業店效與人效雙雙降至歷史新低。

王瑞祺強調，去年許多房仲店頭與經紀人員都是在苦撐待變，這絕非危言聳聽，而是冷冰冰的統計數字所呈現的殘酷現實。

由於房仲業是高度依賴成交量的產業，王瑞祺再次呼籲政府，信用管制政策確實到了應該適度調整的時候，2025年全年交易量僅勉強守住26萬棟關卡，業者已面臨史上最艱困的市場寒冬。

他表示，目前市場上投機炒作客與預期房價持續上漲的心理已大幅退散，再加上美國與以色列攻打伊朗所引發的全球經濟動盪，使整體市場信心更加保守。此時若能適度放寬部分信用管制，讓剛性自住需求更容易取得房貸，不僅能促進市場正常交易，也能間接為房仲產業提供基本的生存空間。

對於面臨經營困境的房仲業者，王瑞祺同步提出建議，在這個生死存亡的關鍵時刻，第一業者必須像「變形金剛」一樣具備多功能能力，朝向多角化經營發展，包括土地開發、農地買賣、包租代管、都市更新整合等相關領域，不能只依賴單一的房屋交易市場。

第二，積極開拓海外房地產市場。在國內房市交易量持續萎縮的情況下，放眼全球市場也是房仲業者的一條可行出路。

然而當前全球地緣政治風險升高，王瑞祺也引用Institute for Economics & Peace最新發布的Global Peace Index（全球和平指數），建議業者在開拓海外市場時，可優先參考安全穩定程度較高的國家，以降低投資與經營風險。

最後，王瑞祺指出，房仲業面對市場環境變化，業者應積極調整經營體質，強化專業能力與服務內容，透過數位化、品牌化與精緻化經營，提升整體競爭力，以回應消費者日益提高的期待與需求。

王瑞祺同時呼籲，房仲產業正處於調整與升級的重要階段。在市場變動之際，除業者應將把握此一契機，持續精進服務品質、強化交易安全與資訊透明，致力提供更專業且值得信賴的不動產服務外，更期盼政府在兼顧市場穩定與民眾居住需求下，適時檢討相關政策措施，以促進市場健全發展。