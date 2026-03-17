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國光生技與土銀等十家銀行團簽45億元聯合授信案 超額認購達150%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生技（4142）17日與台灣土地銀行等十家銀行團簽訂45億元聯合授信案，看好國光生技發展前景、體認疫苗為國家重要產業，金融界反應熱烈，超額認購達150%。

土銀總經理張志堅指出，疫苗產業涉及國家安全與防疫韌性，銀行樂於扶植對國家有正面意義的企業；國光生技董事長詹啟賢強調，超額認購代表金融界對國光團隊的肯定，將珍惜並善用資金，國光生技與世界衛生組織（WHO）簽約打入國際防疫產業鏈，除了善盡國產疫苗自給自足的社會責任，也將持續與國際大廠合作，開花結果指日可待。

這項由國光生技董事長詹啟賢與統籌主辦銀行土地銀行張志堅代表簽約的45億元聯合授信案，由土銀統籌主辦，參與的銀行團包括一銀、兆豐、安泰、合庫、農業金庫、彰銀、板信、台灣企銀及台中銀等十家銀行，超額認購金額超過150%，不過，仍依土銀建議依原額度簽約，資金用途為擴大營運及營業周轉金需求。

詹啟賢指出，自2011年以來，這是第四次到土銀與銀行團簽聯貸案，這次金融業超額認購的大力支持，顯示國光生技多年來務實經營，背負國家安全及韌性的產業特性已獲得認同。國光是台灣唯一取得歐盟及美國FDA認證的疫苗廠，國光存在的目的就是在國家面臨戰爭、天災等危機時，台灣有能力自給自足生產疫苗保護國人。疫苗產業的資金及人力需求極大，在取得資金挹注後，國光生技更有信心持續與國際大廠技術合作，參與開發生產，過去的耕耘及努力即將進入開花結果階段。

國光生技表示，國光流感疫苗不僅每年秋冬供應近五成的公費流感疫苗供國人施打，流感疫苗已出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，預備進入南半球市場；而國光破傷風類毒素更是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足的目標，更有餘力供應國際。

由國人自主開發的安特羅腸病毒疫苗自2023年取得台灣藥證後，2025年安特羅腸病毒71型疫苗公開完整三期臨床試驗數據顯示疫苗保護力達99.21%。安特羅積極拓展東南亞市場，已在澳門、越南、泰國等地申請藥證，並與印尼最大民營生物製劑公司ETANA簽訂銷售合約，布局東協市場，而安特羅腸病毒疫苗列入WHO清單後，將加速腸病毒疫苗國際化，將優質的國產疫苗從東南亞再推廣到全世界。

國光生技強調，雖然台灣並非WHO會員國，國光生技2024年與WHO簽訂SMTA2協議，確保在新型流感疫情爆發時，台灣可以第一時間取得WHO提供的病毒株，俾能盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。這項協議除可增進台灣在大流行時的防疫韌性外，也同時承擔了全球防疫夥伴的責任，建立與WHO的合作關係。

國光流感疫苗、破傷風疫苗及安特羅腸病毒疫苗均列入WHO清單中。這是WHO為強化國家及區域防疫能力，並促進疫苗可近性，提供給各國的採購清單，顯示國光生技已加入全球防疫供應鏈，國產疫苗廠的品質與產能獲國際肯定，也將加速國光生技國際化腳步。

國光 詹啟賢 破傷風疫苗

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