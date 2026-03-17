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GTC 登場！ 華安攜源華智醫秀「智慧協奏」AI 新藥平台成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全球AI年度盛會NVIDIA GTC大會日前隆重登場，華安（6657）偕同旗下全資子公司源華智醫公司17日正式發表自主打造的老藥新用AI研發平台「智慧協奏（Intelligent Orchestrator）」之研究成果。

在AI技術快速發展、應用競爭日益激烈的背景下，本次大會投稿競爭相當激烈，研究成果先自全球眾多投稿中入選展示，隨後再從158件作品中脫穎而出，入選大會前八名優選展示，並為本次大會 BioPharma（生物製藥）領域唯一入選之研究團隊，向國際市場展現華安集團在AI藥物研發領域的創新能量與技術實力。

智慧協奏平台導入NVIDIA BioNeMo框架，進一步強化AI模型運算效率與準確度。該平台整合結構資料、基因表現、知識圖譜及臨床資料等多模態資訊，並結合多模型協作分析，建立藥物開發的自動化流程。同時在藥物既有安全性基礎上進行再定位開發，透過高效能運算與生物資訊多維度交叉分析，可加速既有藥物新適應症的篩選與驗證流程，不僅能顯著縮短研發時程，亦有助降低整體開發成本，提升推進至臨床階段的可行性。

源華智醫總經理許銀雄表示，人工智慧正逐步改變藥物研發模式，透過AI與生物醫學資料的整合分析，可大幅提升藥物再定位的效率與準確度。源華智醫致力運用AI提升既有藥物的新適應症開發效率並推動生技製藥研發流程工程化。此次能在NVIDIA GTC大會發表相關成果，且研究海報自158件投稿中入選大會優選展示、躋身前8名，是對公司AI藥物研發平台創新能力與技術實力的重要肯定。

許銀雄進一步表示，本次入選的前八項研究橫跨多個AI應用領域，包括電腦視覺、影音分析、AR/VR及開發工具等技術方向，源華智醫是其中唯一來自生物製藥領域的研究團隊。藉由參與GTC大會，源華智醫也與來自全球AI及生技製藥領域企業、研究機構等進行交流，分享AI於藥物再定位研究中的應用經驗，並探討未來技術發展與相關合作機會。

華安董事長陳翰民指出，AI賦能也重新改寫新藥研發格局與商業模式，從過去被貼上「燒錢、無獲利」的標籤，轉向可驗證「會賺錢的平台」，對資本市場來說，這二者的市場評價與估值將迥然不同，未來可能重塑新藥產業的樣貌與競爭態勢。

此次獲選，象徵源華智醫在老藥新用領域的成果具備學術基礎與技術成熟度，將有助公司強化專利布局與後續授權評估之基礎。隨著AI技術持續深化於藥物開發流程，源華智醫將持續推動既有專案的驗證與布局，為華安集團中長期發展累積穩健成長動能。

生物資訊 平台 藥物

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