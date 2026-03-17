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奧丁丁攜手Hope for Haiti導入穩定幣基礎建設 驅動對海地的人道救援

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
深耕海地數十年，Hope for Haiti透過導入OwlPay Harbor基礎建設，該組織正全面推動跨境撥付現代化，確保救援物資能以更即時、透明的方式抵達前線。圖／奧丁丁提供
深耕海地數十年，Hope for Haiti透過導入OwlPay Harbor基礎建設，該組織正全面推動跨境撥付現代化，確保救援物資能以更即時、透明的方式抵達前線。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. ，今日宣布美國非營利組織 Hope for Haiti 正式導入奧丁丁旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor。Hope for Haiti 長期致力於改善海地人民，尤其是婦女與孩童的生活品質；此次導入將全面升級其跨國援助資金鏈。

透過整合奧丁丁的穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor，Hope for Haiti 現能將美元轉換為與美元1:1掛鉤的合規穩定幣USDC，安全地進行跨境資金移轉，避開傳統銀行緩慢且費用高昂的流程。透過此項整合，Hope for Haiti 旗下計畫的關鍵資金，包含用於醫療、教育與潔淨水源等，能更快速、更具成本效益地送達海地。

Hope for Haiti透過全程追蹤國際轉帳流程，進一步強化其透明度優勢。透過OwlPay Harbor移轉的每一筆資金都會被安全地記錄在公有區塊鏈上，讓Hope for Haiti 能向捐款人證明資金已完整抵達目的地，且不受傳統中間行隱藏費用的影響。截至目前，這項合作已完成超過10萬美元的測試交易，支援該組織日益增長的龐大匯款需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，人道救援組織在進行國際撥款時，經常面臨資金撥付延遲、高交易成本及透明度不足等挑戰，透過OwlPay Harbor穩定幣基礎建設，像Hope for Haiti這樣的組織能在數分鐘內完成全球資金移轉，同時為捐款人提供全程透明的追蹤紀錄。相信這項技術將徹底重塑全球人道援助、匯款及跨境資金撥付的運作模式。

Hope for Haiti執行長Skyler Badenoch表示，今日海地有超過半數的人口，逾570萬人正面臨嚴重糧食危機，更有數十萬名孩童深陷營養不良的風險。在飢餓問題持續加劇、家庭掙扎於求得溫飽的困境下，每一分錢都必須確實送達最需要的地方。資金流動透明度對於守護資源至關重要，唯有如此才能確保資源轉化為真正需要的糧食、改善營養狀況，並為孩童與家庭創造更健康的未來。OwlPay提供所需的區塊鏈追蹤技術，能充分發揮每筆捐款的效益，幫助對抗飢餓、解決營養不良，進而改善海地人民的生活品質。

王俊凱 穩定幣 奧丁丁

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