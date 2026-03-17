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承業醫旗下連鎖藥局拚百家門市 富康拚今年公發併興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

承業醫（4164）17日表示，該公司持續深化大健康產業布局，除既有醫療設備與醫療服務業務穩健發展外，近年亦積極擴大社區健康照護服務通路，旗下「富康連鎖藥局」已成為集團推動健康服務版圖延伸的重要成長引擎。

承業醫表示，富康去年稅前淨利達8,600萬元，在整體藥局產業成長趨緩的環境下，仍繳出逆勢成長成績，展現門市營運體質與獲利能力持續提升的成效，展望2026年，除營收獲利再創佳績外，力拚今年公發併興櫃。

承業醫表示，富康力拚於2026年完成公發併興櫃，確立資本市場藍圖；在持續展店方面，則預計於IPO前達成近百家門市規模，隨著營運規模穩健擴大與獲利能力持續提升，加上健康照護與高齡服務需求持續成長，富康未來成長前景與資本市場發展潛力值得期待。

承業醫指出，近年藥局市場在疫情紅利消退後，整體產業成長動能明顯趨緩，甚至部分業者面臨營運壓力。然而富康透過門市經營優化、商品結構調整與服務模式升級，仍維持逆勢成長的表現，也凸顯承業醫在健康照護服務通路的整合能力與執行力。

隨著台灣正式邁入高齡化社會，社區藥局的角色也逐漸從傳統零售通路，轉型為提供健康管理與日常健康照護服務的重要節點，富康也持續在社區健康照護體系中扮演更關鍵的角色。

承業醫指出，富康將持續聚焦四大發展方向，包括健保通路深化、長照藥事服務延伸、寵物保健新通路拓展，以及數位醫療整合。透過與集團既有醫療設備與醫療服務資源整合，富康將持續擴大社區健康照護服務網絡，強化慢性病照護與健康管理服務，並延伸至長照與寵物健康領域，逐步實現更完整的社區健康服務體系。

承業醫亦表示，將持續透過策略合作、門市拓展與擴大人才招募與培育，強化富康在健康照護服務通路的競爭優勢，同時也歡迎理念相近的夥伴加入團隊，共同投入健康照護服務發展，攜手打造更具影響力的健康服務網絡。

IPO 資本市場 健康管理

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