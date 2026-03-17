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智慧建築走向永續發展 從單一設備導入轉向智慧化管理模式

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
智慧建築發展逐漸從單一設備導入，轉向整合能源管理、數據平台與營運效率的智慧化管理模式。圖為易控智慧執行長周世泰。圖／易控智慧提供
智慧建築發展逐漸從單一設備導入，轉向整合能源管理、數據平台與營運效率的智慧化管理模式。圖為易控智慧執行長周世泰。圖／易控智慧提供

隨著永續發展成為全球建築業重要趨勢，智慧建築發展也逐漸從單一設備導入，轉向整合能源管理、數據平台與營運效率的智慧化管理模式。專注AIoT整合的易控智慧執行長周世泰今日表示，透過自研軟體平台與跨系統整合能力，可協助建築在智慧建築評估制度中取得多項加分條件。

易控智慧專注於將AI、物聯網（IoT）與能源管理整合至智慧建築中，協助建案符合永續指標，其核心解決方案包含高穩定性的工業級圖控系統、一站式顧問服務、AI能耗監測與安全管理，協助企業與建商降低運維成本、節能減碳。

周世泰表示，如何在符合永續治理的同時達成智慧建築評估指標，成為建築開發與營運管理重要課題，而易控智慧在智慧建築所提供的解決方案核心包括：一站式整合平台：整合環控、安控、門禁、停車、機電設備於單一平台，適用於智能社區與廠辦。AI能源管理系統(EMS)：主動監測電力、空調、照明等耗能，利用數據分析實現自動節能，有效降低社區或企業電費。2024智慧建築指標顧問：針對新法規，協助建商獲得智慧建築標章，以「最低投資、最穩標章」為目標。IoT與數據戰情室：將廠辦物聯網數據可視化，即使不在現場也能透過儀表板監控狀態。智慧物管與安全：AI影像辨識結合智慧安防，提升居住安全，並透過APP整合管理提高效率。

周世泰指出，智慧建築競爭力將不再只是設備導入多寡，而是整體系統整合與數據管理能力，透過軟體平台整合建築設備與營運資料，不僅能協助建築取得智慧建築評估分數，也能讓建築在實際使用階段持續創造節能、管理與服務價值。

建築 EMS 智慧建築

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