築間不僅庫藏股上膛 菜單改版、海外代理、名廚共創三箭齊發拚成長

築間（7723）董事會日前通過辦理庫藏股案，展現對中長期營運發展的信心，規劃將買回股份用於員工轉讓及強化人才激勵機制。同時，公司啟動營運調整「三箭齊發」策略，聚焦菜單改版、海外代理及名廚共創三大方向。築間董事長林楷傑表示，現階段市場價格尚未充分反映公司中長期價值，隨著各項策略逐步發酵，對未來營運回溫與成長潛力維持審慎樂觀看法。

築間指出，此次辦理庫藏股，除具員工激勵意義外，更重要的是展現經營團隊對公司價值、未來發展與股東權益的重視。

現階段集團整體發展主軸已更趨明確，將持續聚焦於核心品牌菜單優化、海外代理布局深化，以及與名廚合作發展高技術門檻品牌三大方向，穩步推進品牌升級與營運回溫；同時，公司亦持續以強化營運體質、提升獲利能力為首要任務，推動品牌結構優化、門店布局調整與服務品質升級。

辦理庫藏股除作為員工激勵工具外，亦反映公司對自身中長期經營價值與未來成長潛力的信心。公司認為，現階段股價尚未充分反映集團經營調整後的體質優化成果與後續成長空間。

雖然2025年營運表現受品牌汰弱留強、部分門店閉店調整、品牌重整與門市翻新等因素影響，短期獲利承受壓力，但相關作為皆屬推動營運優化與結構調整的必要過程，目的是為下一階段成長打下更穩固基礎。

隨著品牌結構逐步優化、營運效率持續提升，加上資源整合與標準化採購體系發揮效益，全年平均毛利率仍維持在45.74％水準，顯示集團營運基本面與獲利韌性仍具支撐。

在三大主力方向方面，首先，核心品牌菜單改版效益正逐步顯現。公司認為，菜單優化不只是商品更新，更是從顧客需求、點餐決策效率與單店營運表現出發的重要策略調整。透過菜單結構調整、服務升級與品牌體驗優化，有助於提升顧客滿意度、來客穩定度與門店經營效率，強化核心品牌基本盤，也為後續營運回升累積更穩定的支撐力道。

第二，海外代理已成為集團重要成長引擎之一。築間餐飲集團近年積極透過代理模式引進具市場辨識度與特色的海外品牌，繼2025年導入韓國品牌「中央韓鍋酒舍」及「横浜焼き鳥·達磨」帶動來客與營收，2026年上半年將再引進韓國首爾米其林推薦名店「百年土種蔘雞湯」，持續擴大海外品牌代理版圖。此舉顯示海外代理策略已逐步展現成效，不僅有助於擴大市場覆蓋率、豐富品牌組合，也將進一步提升集團在多元餐飲市場的競爭優勢。

第三，與名廚合作及高技術門檻品牌布局，將持續拉升品牌差異化與附加價值。

築間近年持續切入高技術門檻的多元中式餐飲，推出「麟德殿牛肉麵」、「喜辰港式點心茶餐廳」，並於2026年2月再推出「稻鎮經典台菜」，持續擴大多品牌經營策略。築間餐飲集團認為，透過名廚共創、新品類開發與技術門檻較高的品牌布局，除可擴大消費客層，也有助於建立更鮮明的品牌定位，提升集團整體品牌矩陣的深度與廣度。

目前集團旗下共計18個品牌、全台門店數179家，正持續深化「多品牌×多據點」的品牌聚落經營模式。

築間表示，新品牌營收貢獻已逐步顯現，其中「喜辰港式點心茶餐廳」鎖定家庭聚餐、商務聚會與假日客群市場，周末單店業績平均可達20萬元以上，反映新品牌布局已開始對營運帶來正面挹注。隨著新品牌門店陸續開出，三大主力方向持續推進，公司對未來營運回溫與中長期成長表現仍具信心。