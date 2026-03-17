國瑞汽車「真心守護」防災頭套捐贈

台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁，為提升低年級學童的防災意識並加強災害發生時的自我防護能力，國瑞汽車自 2016 年起推動「在地小學防災頭套捐贈活動」，截至 2026 年已累計捐贈超過 7,500 個防災頭套。

國瑞汽車在台灣深耕42年，一直以成為「最受歡迎的在地企業」為目標而努力，以實際行動回饋在地、守護社會。今年，該活動正式邁入第 10 年。除了延續過往對國瑞汽車的好芳鄰──中壢區內定國小、觀音區樹林國小的支持之外，亦將防災守護版圖擴大至楊梅區，共計捐贈 7 所學校、750個防災頭套。

今年受贈學校包括，內定國小、樹林國小、楊梅國小、水美國小、瑞源國小、上湖國小、上田國小。

本次捐贈的防災頭套具備多項防護功能：具備耐受衝擊能力，可在地震時減少掉落物對頭部造成的傷害；雙手得以保持空出，更能協助應對突發狀況。外層使用防燃布料，可降低地震造成火災時，火舌對頸部與臉部的直接危害；鮮豔的黃色配色，加上名牌與求救口哨的設計，有助於提升辨識度並增加救援效率。

平時也可作為午睡枕或椅背靠墊，讓孩童在日常生活中熟悉防災頭套的存在之外，每年的921防災演練日時，各校亦會實際演練穿戴防災頭套，培養孩子們在緊急時能迅速取用及應變的能力。

國瑞汽車期盼透過捐贈防災頭套，持續向學童們推行防災觀念，降低災害發生時的潛在風險。未來，也將持續推動，以「真心守護」的精神陪伴在地小學生安全成長。