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大大基金會捐血家年華前進新北 董娘王雪梅捐血挺公益

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

大大數位基金會主辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，17日前進新北市盛大舉行。活動由大大數位基金會董事長戴永輝發起，代言人律師謝震武、新北市副市長劉和然出席出席，與現場貴賓共同挽袖呼籲全民捐血，目標在全台七縣市串聯募集15,000袋熱血，解決血庫告急問題。

活動由「北一女中儀隊校友隊」揭開序幕。這群橫跨不同世代的隊員們，憑藉著俐落身手與絕佳默契，帶來一場震撼感官且充滿活力的開場表演。她們將昔日的榮光轉化為今日服務社會的熱情，展現出對公益行動的渲染力，讓現場觀眾深受感動。

劉和然表示，每次參加大大數位基金會的活動都深受感動，因為捐血目標年年提高，又能每年都超標。他指出，新北市目前正積極投入硬體建設，包含 14 條捷運線（7 條施工中、7 條規劃中），「但硬體之外，軟體的愛才是城市最重要的靈魂，行動則是城市的翅膀。」他呼籲市民踴躍捐血，展現新北人的溫度與愛。

立法委員張宏陸也幽默表示，面對高溫豔陽，民眾衣服肯定穿不住，不妨挽起衣袖、一起響應捐血，相信1.5萬袋的目標定能順利達成。

立委葉元之則感謝大豐媒體與大大寬頻長期的支持，期盼社會各界「有錢出錢、有力出力、有血出血」，共同構築友善互助的網絡。

活動代言人、律師謝震武透露，這三年的活動在七個縣市舉辦下來，各縣市反應相當熱烈，紛紛爭取擴大到其他縣市舉辦，可見得熱血活動的號召力。他強調，捐血不僅能促進自身血液循環，更有著非凡意義：「捐血一袋不只救人一命，更是救人一家。」他呼籲大眾將這份公益精神廣為傳播。

捐血活動的贊助單位，大地酒店董事長王雪梅今天帶頭登上捐血車挽袖捐出250cc熱血，以實際行動號召大眾參與。立法委員蘇巧慧也特地前來見證支持，見到王雪梅董事長親力親為捐血，蘇巧慧頻頻舉起大拇指稱讚。

除了推廣捐血，大大數位基金會更以實際行動支持地方需求。在今日的儀式中，戴永輝代表大大數位基金會捐贈新北市政府一輛「頂規復康巴士」，由劉和然代表受贈。這輛復康巴士將投入新北市的交通接送服務，為身障朋友及長照需求長輩提供更便利的出行環境，不只是代步工具，更是連結社區與溫暖的橋樑。大大數位基金會期許透過這樣的資源挹注，能建構更完善的友善交通網絡，讓新北市成為一座更有溫度、更無障礙的宜居城市。

劉和然補充，新北市目前擁有868 輛復康巴士，其中高達八百多輛來自民間捐贈，展現了民間力量的強大。他感謝戴永輝的愛心，讓社會弱勢也能享有平等的移動權，真正落實「弱勢平權」。

今日包括立法委員蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、葉元之、張智倫，以及新北市議員周勝考、戴瑋姍皆到場力挺。此外，TBC集團首席董事呂芳銘、大大數位基金會董事杜英達律師都親自出席，共同為公益發聲，並前往捐血車向現場民眾致意，感謝他們在第一時間挽袖助人。

捐血家年華今年進入第三年，第一年募集11,810袋、第二年共募13,568袋，今年來到第三年目標預計募集15,000袋熱血，三年累積可望達到5萬袋。大大數位基金會誠摯邀請新北市民眾踴躍參與，讓這份溫暖的愛心力量持續傳遞，為社會注入更多正能量。

董事長 蘇巧慧 謝震武

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