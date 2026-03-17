易控智慧擁軟體整合優勢 助攻建案符合永續指標

永續發展潮流下，智慧建築也須兼顧永續指標，產業發展逐漸從單一設備導入，轉向整合能源管理、數據平台與營運效率的智慧化管理模式。易控智慧執行長周世泰17日表示，易控智慧透過自研軟體平台與跨系統整合能力，可協助建築在智慧建築評估制度中，取得多項加分條件。

周世泰指出，未來智慧建築競爭力將不再只是設備導入多寡，而是整體系統整合與數據管理能力，透過軟體平台整合建築設備與營運資料，不僅能協助建築取得智慧建築評估分數，也能讓建築在實際使用階段持續創造節能、管理與服務價值。

在2024年智慧建築評估制度中，評分重點已不僅是設備是否導入，而是更重視系統整合能力、能源數據管理與平台化管理能力。對建商與開發商而言，若僅依賴單一設備或硬體導入，往往難以有效取得評估指標中的整合與管理分數，因此具備軟體平台與資料整合能力的解決方案，逐漸成為智慧建築發展的重要關鍵。

周世泰認為，相較於傳統以設備為主的建築系統導入模式，易控智慧以軟體整合為核心，透過平台串接不同品牌設備與既有系統，使建築能在不大幅更動既有設備架構的情況下完成智慧化整合，提升系統整合與資訊管理相關評分項目。

以能源管理為例，易控智慧導入智慧能源與EMS，透過能源數據即時監控與分析機制，協助建築掌握用能狀況並提出節能改善方向，不僅能作為建築能源管理重要工具，也能作為智慧建築評估中能源管理與數據分析相關項目取分依據。

此外，透過智慧雲平台整合建築設備資訊與系統運作狀態，管理者可一站式掌握建築設備與系統運行狀況，相關管理介面也可作為智慧建築評估所需的查核依據，使建築在系統整合與管理平台相關評分項目中取得優勢。

易控智慧專注於將AI、物聯網（IoT）與能源管理整合至智慧建築中，協助建案符合永續指標，其核心解決方案包含高穩定性的工業級圖控系統、一站式顧問服務、AI能耗監測與安全管理，協助企業與建商降低運維成本、節能減碳。