無印良品進駐三井 OUTLET 台南二期 全台第73間門市

看好高鐵台南站生活商圈逐漸成形，結合大型商場與交通樞紐所帶來的跨區域消費人潮，MUJI無印良品進駐「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期，設立「MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 台南門市」，將於17日展開試營運，並於20日正式開幕，成為全台第73間門市。

隨著「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期開幕後，商場規模進一步擴大，也讓高鐵台南站周邊逐漸形成結合購物、旅遊與生活機能的新興生活圈。MUJI無印良品期望透過此次展店，讓來自台南市區、嘉義、高雄以及高鐵沿線旅客，在旅途中或日常生活中都能輕鬆接觸品牌所提倡簡約、自然的「好感生活」。

近年來，MUJI無印良品在台灣的展店策略持續朝向 300坪以上的大型門市發展，希望透過更完整的商品展示與空間規畫，讓顧客在門市中更容易找到所需物品，也能以更全面的呈現服飾、生活用品、家具與食品等多元商品面向，完整展現品牌所提倡的生活提案。

MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 台南門市」位於商場二期1樓，總坪數近370坪，門市以寬達40米的開放式門面迎接來訪顧客，讓整體空間氛圍自入口自然延伸至商場動線，營造明亮通透的購物體驗。店內並設置近35座人台展示，透過服裝與生活用品的情境搭配，呈現不同季節與日常生活的穿搭提案，讓顧客在逛店過程中更容易融入生活情境，想像商品融入日常生活的樣貌。

「MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 台南門市」在商品規劃上，依據商場假日家庭型與旅遊型顧客特性，導入涵蓋男女服飾、童裝、洗沐保養、家具家用、食品飲料與文具用品等多元品項，打造從個人日常到家庭生活所需的完整選擇。尤其更強化衣料服飾、配件及美容保養品的商品結構，占比約達全店60%，讓顧客在遊逛或旅途中，也能輕鬆找到貼近日常需求的基本生活用品。

在門市空間設計上，則延續品牌一貫重視的永續與環境友善理念，裝潢材料採用國產柳杉、水庫淤泥再生改質後製成的樂土灰泥融合回收廢棄蚵殼成為天然礦物塗料，具備無毒、透氣等特性。更進一步，為呼應台南古都的城市意象，門市也特別攜手台灣在地廠商，將回收再利用的古磚融入牆面設計，使整體空間呈現溫潤質樸的氛圍，不僅延續地方文化意象，也展現MUJI無印良品持續實踐資源循環與支持在地產業的品牌理念。

在服務體驗方面，「MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 台南門市」同步導入「家具配置顧問(Interior Advisor，IA)」服務，由專業顧問提供免費一對一諮詢，協助顧客了解居家收納與空間規畫需求，並依生活習慣提供家具配置建議，讓簡約設計融入日常生活。

此外，門市設置MUJI無印良品長期推動的免費「補水站｣服務，消費者可使用自備容器盛裝飲用水，透過生活中的小行動減少一次性塑膠瓶使用。考量「MITSUI OUTLET PARK 台南」商場假日人潮眾多，門市也設置「自助收銀」服務，顧客可透過簡單操作以信用卡或行動支付完成結帳，不僅縮短排隊等候時間，也讓購物體驗更加便利流暢。