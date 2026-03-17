泰山推3月20日春分龍抬頭 超級求財開運日免費領仙草蜜

3/20(農曆二月初二)是民間信仰中心新春後頭次「做牙」的日子，同時更是土地公生日，泰山捐贈120斤仙草蜜平安龜給陽明交大福德宮發放解憂仙草蜜。

泰山表示，拜拜象徵跟土地公報到並祈求庇佑，象徵新年開始的豐收，也是民間求財運、事業、平安的重要日子。

除了眾所皆知土地公公愛吃的麻糬、花生外，一則代代相傳全校師生深信不疑的校園傳說，就是陽明交大校門口的福德宮，供奉的土地公則是指定要拜「仙草蜜」。

因此泰山食品特別於3/20當天至現場安排奉茶攤讓信徒喝平安、領限量免費仙草蜜。更請教了土地公廟爐主及學生們分享怎麼拜最靈驗。

只要搜尋「土地公愛吃什麼？」仙草蜜在這幾年也躍升進排名，而這個都市傳說正是來自於新竹的陽明交大校門口的光明福德宮。

據說全校師生在有疑難雜症需要向土地公祈願時，象徵「煩事先找me」的仙草蜜也就是許願靈驗的必需。

泰山食品在今年年初起就與全台12間土地公廟做祈福連線，將「仙草蜜」、「仙草茶」化為最強供品，全台捐贈出3888瓶給廟方使用或奉茶給宮廟參拜信徒；也同步致贈仙草蜜祈福塔、平安龜給廟方。

3/20頭牙這天，泰山食品則直接在交大福德宮前設置「奉茶祈福站」為土地公慶生，感謝土地公的青睞。民眾於當天12:00~17:00至現場，完成社群分享任務就可以免費領限量「解憂仙草蜜」並可填寫祈福卡一起向土地公許願，泰山吉祥物象徵探吉(賺錢)的『泰吉』也會在現場與求財的信眾一起互動為大家增加財運。

為了分享平安與好運，泰山食品也製作了120斤的仙草蜜平安龜致贈給廟方，放置在廟中祈福。由泰山食品行銷處鈕安澤副總、消費食品營業處林柏任協理代表捐贈，捐贈當天也偕同十位陽明交大虔誠的學生們一起拜拜祈福，讓仙草蜜再度為學生們加持祝福!

陽明交大光明福德宮爐主李榮春貼心提醒大家頭牙當天要怎麼拜：一、24小時皆可拜，只要土地公廟有開的時候不限時段都可祈求祈福，特別是晚上更常有民眾坐在土地公廟前沉思找靈感。

二、拜拜供品準備三牲、水果、甜品跟酒皆可，並表示當地信眾拿仙草蜜來當供品已流行3、40年。

交大學生們也紛紛分享拿仙草蜜當供品許願就會實現的傳說，透過學長姐的分享代代相傳，土木系許振祐說：「我每月初一、十五都會來拜土地公，爸媽更是交代要拿仙草蜜來拜，我許過的願望真的每個都有實現」。

材料系楊勝銘分享：「我都是來土地公廟祈求身體健康，入學前的考試拿仙草蜜來拜真的考上交大，沒有拿仙草蜜以外的供品來拜過」！

運管系張峻豪也說：「我今年是大四生，拿仙草蜜來拜拜幫助我成功推甄上研究所」。在交大就讀族文所的日本學生森下啟慈也是第一次試喝體驗仙草蜜，品嚐了之後直呼好喝、表示日本沒有像這樣口感的飲料。

為土地公生日同慶，泰山食品回饋家喻戶曉的台灣經典「仙草蜜」成為信眾們心安祈願的陪伴，也成為療癒情緒的日常；也藉著最接地氣的台灣飲品，讓年輕世代更熟悉台灣傳統的信仰文化。

泰山食品消食營業處林柏任協理(右一)代表致贈仙草蜜平安龜及多箱仙草蜜予交大光明福德宮，受贈廟方代表爐主彭善郎(左一)。泰山提供