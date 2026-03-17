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房市急凍引爆中古降價潮 舊屋新案價差擴大、新北一坪便宜27萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住商機構統計實價資料指出，房市買氣冷凍，中古屋主心態已率先調整，但建商價格仍鐵板一塊，新舊屋價差持續擴大。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，六都去年年1至2月新舊屋每坪單價價差，台北市一坪相差32萬，新北市18萬，其他普遍價差僅約10萬元上下。

但今年六都價差全面拉大，其中新北市價差更來到一坪相差27.1萬元。

至於新舊屋價差最大仍屬北市，同樣購置30坪物件，買二手屋相比買新案能省1,053萬元。

根據實價登錄，全台新舊案價差增幅最大區域為新北，該市今年1~2月成屋平均成交單價僅約44.8萬元，而新案每坪單價約71.9萬元，若消費者買成屋，每坪能省27.1萬元，價差在六都中僅次於北市。

而該價差相比去年同期更是成長44.1%，漲幅位居六都冠軍；另值得注意的是，南二都的台南與高雄市新舊價差今年也來到14.5萬、17.8萬元，相較去年同期價差也成長四成以上。

賴志昶指出，近年受工料雙漲等議題，加上土地入手成本日益高漲，令新案價格僵固，加上有實價登錄透明化價格，因此就算面臨大環境寒冬，建商也不敢貿然降價。

反觀中古屋主大多為長期持有，部分早期入手者面臨市場趨冷，多有獲利了結心態，降價意願大升；其中新北市與南二都，過去幾年在建設利多、重劃區議題及科技業話題帶動下，新案房價基期飆漲，惟三市幅員廣闊，中古屋況難料，屋齡普遍亦偏高，加上大環境使然，令消費者相對能以「甜甜價」入手中古屋。

另看數據，六都中新舊案價差最高者仍屬台北市，今年至今新案平均成交單價已達131.1萬元，相較中古屋每坪單價96萬元，價差高達35.1萬元。

住商不動產台北市區協理錢思明表示，北市新舊價差能居首位，主因為台北素地稀缺，且生活、商業機能齊全，區域若有都更或危老新案，一推出即是從每坪百萬元起跳。

反觀中古市場，長年以高齡老宅為大宗，且其中不少為公寓產品，由於面臨大環境衝擊，此類高屋齡、無電梯物件，相對價格較具讓利空間，一來一往之下，北市購屋人同樣購買30坪產品，新舊案交易總價能差千萬元以上。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議，目前房市觀望氣氛濃厚，但新案價格仍居高不下，相對中古市場議價空間具有彈性，購屋族可鎖定生活機能發展成熟的區域看屋，有望以甜甜價入手保值型產品。

不過，中古屋有屋齡高甚至無電梯等劣勢，入手總價雖低，但往往需額外修繕與裝潢費用，消費者評估房價之餘，務必將這些隱藏成本一併考慮，才能精準掌握購屋預算。

六都新舊房價價差統計。表／住商機構提供
六都新舊房價價差統計。表／住商機構提供

台新 價差 北市

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