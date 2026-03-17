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青創團隊研發履帶式噴藥車 智慧農機走入燕巢果園

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
伊凌科技研發履帶式自走噴藥車，透過遠端遙控即可移動並完成噴藥作業，降低農民暴露於農藥環境的風險。圖／高雄市青年局提供
伊凌科技研發履帶式自走噴藥車，透過遠端遙控即可移動並完成噴藥作業，降低農民暴露於農藥環境的風險。圖／高雄市青年局提供

智慧農業興起，高雄一群機電背景組成的創業團隊研發履帶式噴藥車走入果園，不僅農藥物化均勻噴灑，自走式的設計大幅減輕農村人力負擔，青年局看好發展潛力，去年補助團隊創新研發，媒合資源拓展市場，帶動訂單穩定成長。

近年高雄推動青創輔導政策，讓技術型團隊從實驗室走進產業場域式重要一環，伊凌科技便是其中的代表案例之一，團隊不僅曾入選青年局首屆永續高雄青年創業挑戰賽前12強，也獲得114年高雄市地方型SBIR創新研發補助。

創辦人許潪銘，畢業於國立中山大學機電研究所，從大學時期開始，參與多項農業部相關計畫，長期觀察台灣農業機械的發展，他發現，多數農機設備技術仍停留在數十年前的水平，與智慧科技快速演進的節奏形成明顯落差。

位於燕巢靜園農場，是伊凌科技在高雄建立的第一個智慧農業實證場域，研發團隊透過真實農作環境的導入測試，驗證設備性能，也讓農民能直接觀察科技應用的效益。

「如果機電技術能真正導入農業現場，很多問題可以被解決」抱持這樣的想法，許潪銘嘗試將機械設計、感測技術與智慧控制系統整合，打造具自主研發能力的智慧農機產品。

不同於市場上常見以改裝或代工為主的模式，伊凌科技從載具機構設計到控制系統整合的完整開發能力，逐步在智慧農機領域建立能見度。

許潪銘坦言，創業初期最大的挑戰仍是資金與市場開拓，在青年局創業資源、補助與展會媒合的支持下，團隊逐步累積訂單與客戶，未來將持續開發無人化與自動化農機設備，讓智慧農業的應用不只侷限於單一作物，而能擴展到更多農業場域。

目前伊凌科技的主要客群鎖定青農與具創新經營理念的農業經營者。靜園農場主人胡進成表示，去年透過智慧農業補助計畫，導入伊凌科技量身打造的履帶式自走噴藥車，設備透過遠端遙控即可完成移動與噴藥作業，履帶式底盤設計也能克服果園起伏地形，使作業更加穩定。

胡進成說，過去人工噴藥不僅耗費體力，長時間暴露在農藥環境中，如今透過智慧農機操作，不僅降低勞動強度，也有效減少健康風險，對農場而言，這不只是效率提升，更是一種工作模式的轉變。

青年局長林楷軒表示，面對傳統農業人口老化和缺工問題，智慧農機導入有效減輕農民勞動負擔，也能降低高風險作業，將繼續透過創業補助、參展媒合及專業輔導，協助具技術研發能力的青創團隊將對接市場，推動智慧科技進入農園，注入創新動能。

燕巢靜園農場透過高雄市政府農產業智慧農業補助計畫，導入伊凌科技量身打造的履帶式自走噴藥車，協助提升果園作業效率並降低農民負擔。圖／高雄市青年局提供
燕巢靜園農場透過高雄市政府農產業智慧農業補助計畫，導入伊凌科技量身打造的履帶式自走噴藥車，協助提升果園作業效率並降低農民負擔。圖／高雄市青年局提供

青年局長林楷軒（左）前往燕巢靜園農場參訪智慧農機在蜜棗園使用情形，並與執行長許潪銘（右）交流。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒（左）前往燕巢靜園農場參訪智慧農機在蜜棗園使用情形，並與執行長許潪銘（右）交流。圖／高雄市青年局提供

青年局長林楷軒（右）與伊凌科技執行長許潪銘（左）合影，期許青年新創團隊持續將科技應用導入在地產業，為高雄注入源源不絕的創新能量。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒（右）與伊凌科技執行長許潪銘（左）合影，期許青年新創團隊持續將科技應用導入在地產業，為高雄注入源源不絕的創新能量。圖／高雄市青年局提供

農業部 高雄

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