超巨蛋與漢神洲際利多加持 水湳段「久樘歐森」順勢動工

「台中超巨蛋」與「漢神洲際購物廣場」利多加持，久樘開發水湳段新案「久樘歐森」正式動工，久樘開發總經理陳俊維表示，兩大建設陸續啟動及到位，可望為十四期與水湳生活圈挹注人流與商業機能，區域房市前景可期，而此案也是延續品牌健康宅理念的重要代表作。

十四期重劃區與水湳經貿園區重大建設題材持續發酵，區域房市熱度也隨之升溫。其中，水湳經貿園區內備受矚目的「台中超巨蛋」BOT案，已舉行招商說明會，中信集團旗下台灣人壽更率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額預估高達600億元；另一方面，十四期指標商場「漢神洲際購物廣場」也預計4月10日正式開幕。

台中在地建商久樘開發除了以扎實工法與穩健品牌形象受到市場肯定，近年也持續將「健康建築」理念落實於住宅規劃之中。

從多年來對建築品質的堅持，到旗下「樹也Villa」對自然環境與森林復育的投入，再到品牌將Fitwel健康建築認證視為新案標配，久樘逐步建立出兼具自然、人本與永續思維的產品特性。此次推出新案「久樘歐森」，正是延續品牌健康宅理念的重要代表作。

陳俊維表示，近年房市回歸自住需求，購屋族對住宅條件的評估也不再只是地段與價格，進一步延伸至通風採光、健康環境、交通便利性與生活機能等面向，反映市場對長期居住品質的重視持續提高。

「久樘歐森」在基地條件與規劃方向上，亦著重綠意環境、人文氛圍與生活便利性的整合，希望在十四期與水湳發展題材持續升溫之際，回應自住客層對居住品質的實際需求。

「久樘歐森」規劃28至37坪、2至3房產品，採零店面純住宅設計，鎖定重視居住品質與社區單純性的自住客。全案延續久樘開發強調的健康建築規劃方向，以Fitwel健康宅概念為基礎，將自然採光、通風條件與公共空間機能一併納入整體設計。

建築外觀則融合歐式經典元素與現代立面語彙，透過層次線條與植栽配置，呈現具識別性的建築樣貌。

在地段條件上，「久樘歐森」坐擁十四期與水湳雙生活圈機能，未來亦可受惠捷運綠線與橘線交會的「文心中清站」交通利多，對外串聯台74線、國道及市區主要幹道，同時周邊鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等指標文教資源，在大型建設、軌道交通、學區資源與公園綠意等多重條件支撐下，被視為近期十四期生活圈中最具代表性的預售新案之一，市場表現備受關注。