美伊戰爭雖然開打 台塑董座郭文筆：七大因素讓公司今年營運不悲觀

中東地緣政治衝突升溫、除了造成油價上漲，全球石化產業供需格局也出現重整。台塑（1301）公司董事長郭文筆表示，今年中國大陸4月啟動供給側改革，印度也對中國PVC啟動反補貼調查，加上歐美石化產能縮減，匯率關係與需求回升、加上台塑美國公司等七大因素，將改善亞洲石化市場競爭環境，將有利於台塑今年營運表現。

郭文筆說明，首先，中國大陸為因應石化產業競爭激烈問題，在「十五五」政策規劃中提出多項供給側改革措施。尤其今年4月1日起取消PVC等產品13%的出口退稅，並計畫淘汰東部沿海地區使用外購電石的PVC業者，預估將淘汰約600萬噸電石法PVC產能，占中國大陸PVC總產能的兩成，同時也將影響液鹼產能約420萬噸，有助未來PVC與液鹼市場供需回歸平衡。

其次，印度商工部於2月26日宣布，對中國大陸進口的PVC「聚氯乙烯懸濁均一粉樹脂」啟動反補貼調查。當地三家PVC業者並建議政府先課稅再調查，市場預期在2026年底前，印度可能對中國大陸PVC產品課徵反補貼稅，將有助推升PVC價格，也為台塑PVC產品拓展印度市場帶來機會。

第三，中國大陸持續透過財政與貨幣寬鬆政策刺激經濟，加上若俄烏戰事未來出現和談契機，戰後重建需求有望帶動石化材料需求回升，整體將為全球石化產業帶來新的成長動能。

第四，隨著中美經貿關係逐漸回穩以及美國持續降息，美元走弱，中國大陸為刺激內需亦可能推動人民幣升值。外資機構預測人民幣兌美元匯率今年有機會升至6.7，將提高中國大陸產品外銷成本，削弱出口競爭力，對台塑石化產品外銷相對有利。

第五，歐美與日韓石化業者因長期虧損與能源轉型壓力，已開始縮減或關閉產能。例如Westlake Corporation宣布將於2025年底關閉北美部分Vinyl Chain產線，包括PVC、VCM及苯乙烯等產能，有助緩解全球石化產能過剩問題。

第六，由於委內瑞拉與伊朗原油難以再以低價輸往中國大陸，兩國原油約占中國大陸進口量兩成，中國大陸石化業者取得低價原料的優勢將減弱，進而推升生產成本，亞洲石化市場價格競爭壓力可望降低，對台塑未來營運表現帶來正面助益。

最後，台塑指出，亞洲市場近期因戰事影響，部分石化產品供應出現緊縮，使得歐洲市場價格相對較高，台塑美國公司得以順勢擴大出口至歐洲市場。近期包括PVC、PE及PP產品，今年第1季已宣布每噸調漲220美元，有助於提升銷售量並改善第1季營運表現。此外，台塑公司第2季持有台塑美國公司的股權比例將由22.66%提高至24.82%，增加2.16個百分點，預期可進一步提升台灣母公司的投資收益。