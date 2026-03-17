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中油四年3,500億元增資計畫 7月定案

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導

主計總處主計長陳淑姿昨（16）日表示，因中東戰事國際油價飆漲，油價、氣價現都緩漲，4月電價也會緩漲，先由中油及台電吸收。她表示，中油提出四年3,500億元增資計畫，預計7月定案。

因應中東情勢，行政院昨日再度召集相關部會開會。閣揆卓榮泰表示，盤點後確認，台灣接下來數月能源供應整體可控，3、4月供應無虞；LNG天然氣方面，政府正全力爭取5月供應來源，並規劃於6月啟動新採購契約，與主要能源國家建立新合作關係，提升來源多元性。

在油價方面，因應國際油價上升，政府擴大貨物稅減徵，並搭配油價雙緩漲及專案平穩機制，本周汽、柴油價格均不調漲，以減輕民生物價壓力。此外國內產業所需氦氣，經濟部與供應業者確認，不影響半導體產業正常運作。

立法院財委會昨日邀請主計總處業務報告並備詢，朝野關注國際油價飆漲推升物價。國民黨立委賴士葆質詢，經濟部3月底要召開電價費率審議會，主計總處也是審議會的政府機關代表之一，如何看電價？陳淑姿回答，4月電價會朝緩漲方向，不希望影響人民生活。

陳淑姿也提到，因戰事吸收國際能源價格，中油和台電虧損應由政府增資或補償。中油今年2月已向經濟部提出四年3,500億元增資計畫，她希望立法院支持。

中東情勢 主計總處 賴士葆

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