石化鏈面臨斷料危機 部分產品「一天一價」

美伊戰事推升國內石化供應鏈拉警報，近來石化原料報價劇烈波動，化纖、紡織業備受衝擊，不僅上游價格大漲，國內大廠頻呼「前所未見」，部分產品甚至出現「一天一價」，下月恐面臨斷料危機。

聚酯化纖大廠新纖（1409）董事長吳東昇昨（16）日表示，近期已有多家上游供應商發布「不可抗力」通知，導致市場報價「亂七八糟」，原料價格短時間內已上漲逾一成，產業鏈正進入協商與調整階段。中東衝突爆發至今僅約兩周，市場仍在消化這起突如其來的「黑天鵝事件」。

新纖昨日舉辦「新纖南港企業總部大樓」開工動土典禮。吳東昇受訪時指出，近期市場狀況前所未見，他從事化纖產業多年，過去連新冠疫情最嚴重時，都未曾收到供應商發布不可抗力通知。目前雖尚未「拿不到原料」，但市場報價變動頻繁，紡織中游必須隨時調整營運策略。

吳東昇直言，在原料成本快速上升時，勢必需與下游客戶協商調整售價。昨天也有紡織業者私下表示，目前供應鏈仍可維持約一個月至一個半月的緩衝期，但若戰事延長，因業界普遍難以維持兩個月以上的原料庫存，預估「4月一定會出狀況」，差別僅在影響程度。

隨著上游供應出現變數，整體紡織產業鏈也開始感受到壓力。遠東新（1402）表示，上游原料價格最近兩周已大幅上漲，部分漲幅已超過20%，公司產品報價也自上周開始調整，調幅約10%至20%，部分供應緊張的產品，甚至出現「一天一個價格」的情況。

能源與石化原料供應出現不確定性，讓市場出現「惜售」氛圍，一方面雖帶動相關原料報價快速上揚，但另方面買方也不敢輕易出手。力麗（1444）總經理陳漢卿表示，目前市場呈現「有行無市」情況，雖然報價不斷上調，但實際成交量偏低，顯示需求端仍相當保守。

吳東昇指出，當前供應鏈氛圍謹慎，下游客戶雖擔心缺料，但整體市場仍處於觀望階段，買方與賣方多半一邊吸收成本、一邊觀察市場走勢。公司近期正密集與供應商及下游客戶協商價格與交貨條件，以因應市場變動。