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長榮海運總部改建將增值百億 進一步推升每股淨值

經濟日報／ 記者黃淑惠朱曼寧／台北報導
長榮海運台北市總部大樓。聯合報系資料照
長榮海運台北市總部大樓。聯合報系資料照

長榮海運（2603）北市總部將改建，增值百億級。長榮海運宣布，該公司位於民生東路二段的總部將辦理危老重建案。業內推估，長榮海運新建大樓將使旗下資產價值跳增，進一步推升每股淨值向上攀升。

長榮海運民生東路大樓占地約千坪，目前為地上12樓，地下三樓建物，由於該土地持有超過40年，近年來都沒有做過資產重估，所以帳面價值跟市價的差異非常大。房地產業內推估，若改建後增值至少百億元起跳。

長榮位在民生東路上的國際大樓擬危老改建，該案基地面積概估達千坪，專家估，該案若以可取得的最佳容積獎勵計算，可規劃地上20層以上、地下五層之頂級商辦綠建築大樓，保守估計，未來開發潛在價值約達120億元。

第一太平戴維斯資深協理丁文甄表示，該大樓土地使用分區為商三，但原屬住三之二，因此容積率為400%，另，推估原建築容積大於法定容積的狀況，加上危老的規模獎勵10%，按此推估，未來危老重建容積獎勵最高可達基準容積的1.6倍。

丁文甄表示，若初略概算，該案未來可規劃成總樓地板面積約7,500坪，若以每坪150萬元、車位350萬元估算，未來總銷約120億元，而該案對面為國泰民生建國大樓改建案，又近松江路，目前周邊租金行情約在每坪3,300-3,500元，由於附近新大樓少，且北市企業辦公室升級需求仍多，只要價格合理，不論是出租或是出售，預期表現都會相當不錯。

長榮海運2025年稅後純益為685.81億元，每股純益為31.68元，去年再賺逾三個股本，推估每股淨值約260元。

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