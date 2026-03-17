聽新聞
0:00 / 0:00
豐興鋼筋強漲 行情向上
豐興（2015）昨（16）日公布最新盤價，鋼筋每公噸大漲500元，台鋼集團旗下易昇、慶欣欣，以及多家電爐煉鋼廠相繼跟進調價，建築用鋼全面轉強，呼應國際鐵礦與廢鋼價格普遍上揚，國內鋼市強漲訊號強烈。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍上漲，日本2H廢鋼報價升至每公噸348美元，美國貨櫃廢鋼也漲至333美元，澳洲62%鐵礦砂報價調升至每公噸109.95美元，鋼鐵原料成本墊高，迫使鋼廠調漲報價反映成本變動。
從全球原料行情觀察，鐵礦砂近期維持強勢，近月來漲逾5%，主要受大陸政策刺激與鋼廠補庫需求帶動。
另一方面，國際廢鋼同步波動，近期中東局勢升溫，全球廢鋼貿易不確定性升高，尤其美國出口廢鋼市場因中東情勢變化導致行情劇烈起伏，亞洲廢鋼交易受到地緣政治緊張影響轉趨謹慎，鋼廠對原料供應與物流成本高度關注。
上市鋼廠主管說，中東衝突雖並未使得鋼鐵原料供應重大減量，但對物流、運費及保險成本帶來額外風險溢價，推升原料市場價格波動。
尤其紅海與荷莫茲海峽航運風險升高，部分船舶改道非洲航線，增加海運時間與成本，造成鐵礦砂與廢鋼在內的鋼鐵原料市場成本壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。