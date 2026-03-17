豐興鋼筋強漲 行情向上

在瞬息萬變的金融市場中，來自香港的摩根投信董事長唐德瑜以獨特視角與深厚經驗，引領摩根投信穩健前行，他擘劃了2026年的宏偉藍圖，以「小心走好每一步，迎接更多機會與挑戰」為經營理念，管理上則以人為本、審慎前行，激勵員工不斷追求卓越。

2026-03-16 23:52