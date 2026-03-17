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豐興鋼筋強漲 行情向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（16）日公布最新盤價，鋼筋每公噸大漲500元，台鋼集團旗下易昇、慶欣欣，以及多家電爐煉鋼廠相繼跟進調價，建築用鋼全面轉強，呼應國際鐵礦與廢鋼價格普遍上揚，國內鋼市強漲訊號強烈。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍上漲，日本2H廢鋼報價升至每公噸348美元，美國貨櫃廢鋼也漲至333美元，澳洲62%鐵礦砂報價調升至每公噸109.95美元，鋼鐵原料成本墊高，迫使鋼廠調漲報價反映成本變動。

從全球原料行情觀察，鐵礦砂近期維持強勢，近月來漲逾5%，主要受大陸政策刺激與鋼廠補庫需求帶動。

另一方面，國際廢鋼同步波動，近期中東局勢升溫，全球廢鋼貿易不確定性升高，尤其美國出口廢鋼市場因中東情勢變化導致行情劇烈起伏，亞洲廢鋼交易受到地緣政治緊張影響轉趨謹慎，鋼廠對原料供應與物流成本高度關注。

上市鋼廠主管說，中東衝突雖並未使得鋼鐵原料供應重大減量，但對物流、運費及保險成本帶來額外風險溢價，推升原料市場價格波動。

尤其紅海與荷莫茲海峽航運風險升高，部分船舶改道非洲航線，增加海運時間與成本，造成鐵礦砂與廢鋼在內的鋼鐵原料市場成本壓力。

豐興

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