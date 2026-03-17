中保科40項 AI 應用 上秀

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026智慧城市展」今（17）日揭幕。中保科技（9917）身為台灣智慧城市開創者，今年展出規格全面進化，採取「雙區、雙IP」戰略，在一樓主場區大秀40項創新AI實蹟應用。

另外，中保科更同步於四樓AI CITY專區打造智慧家庭應用，宣告從AIoT自動化跨越到「自主智慧」的新里程碑。

中保科技董事長林建涵表示，中保科於智慧城市展上端出AI實績應用，跳脫單純的設備連網，邁向「自主智慧」的實踐元年。並同步橫跨北、高兩地展演，透過實績演練展示AI無人機、自主巡檢機器人，由天至地、由公領域深入私領域的立體化防護體系。

林建涵進一步表示，中保科技2026年的AI創新亮點，包括打造海陸空立體防護，延續「Smart City All in One - The AI Evolution」主題，發表多項全台首創的AI服務。其中，最吸睛的全台第一款「自主巡檢無人機」，實現全時段、全自動巡邏，可執行建築牆面裂痕檢測與火煙偵測，將安防邏輯從地面拉升至立體空間。