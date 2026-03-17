新纖南港總部 拚前店後廠 結合三鐵共構優勢 串聯桃園幼獅園區

新纖（1409）昨（16）日舉辦新纖南港企業總部開工動土典禮，董事長吳東昇表示，預計於2030年初取得使用執照，未來將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造獨步市場的「前店後廠」雙核心戰略布局。

新纖攜手旗下100%投資的子公司蓋亞資本，啟動「新光合纖南港企業總部大樓」新建工程。吳東昇表示，蓋亞資本為從事高科技投資公司，也是新光合纖轉型重要一環；新纖推動南港企業總部，主要是看準台北東區門戶計畫的發展潛力。

新纖看好隨著台北市推動南港五大中心計畫，包括車站、軟體、文創、會展與生技等產業聚落逐步成形，南港整體城市機能與產業環境正快速升級。公司新建企業總部落腳於此，將作為集團戰略布局中的「前店」（Front Shop），扮演對外連結市場與資本的重要據點。

吳東昇表示，南港具備高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通優勢，可大幅提升企業營運便利性，彌補傳統廠辦區位交通不足的限制。隨著區域產業聚落逐步成形，南港也逐漸成為新創企業連結資本市場與拓展國際布局的重要據點。

他表示，南港總部為「前店」，可充分運用三鐵共構的交通轉運優勢，快速直達桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB的「後廠」，解決新創團隊在城市的商務對接，補足傳統廠辦交通問題。

吳東昇指出，未來進駐企業可與南港軟體園區及國家生技研究園區形成緊密產業鏈結，透過科技與創新產業群聚效應，提升整體競爭力。

在硬體建設之外，未來進駐總部的「蓋亞資本」（Gaia Capital）也將強化創投與產業鏈結，推動創新創業生態發展。蓋亞資本將以「母雞帶小雞」模式為核心，不僅提供資金支持，也整合集團既有製造資源與測試場域，提供創新團隊更完整的產業支持。未來投資布局將聚焦無人載具、AI機器人、生物科技及綠能科技等四大領域，協助新創加速技術落地與產業化。