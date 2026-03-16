智慧經營／摩根投信董事長唐德瑜 善良管理 走好每一步

在瞬息萬變的金融市場中，來自香港的摩根投信董事長唐德瑜以獨特視角與深厚經驗，引領摩根投信穩健前行，他擘劃了2026年的宏偉藍圖，以「小心走好每一步，迎接更多機會與挑戰」為經營理念，管理上則以人為本、審慎前行，激勵員工不斷追求卓越。

創造長期價值

唐德瑜深知，任何新產品的成功與否，絕非一蹴可幾，而是需要時間的淬煉與市場的檢驗。這份對「時間」的尊重，也貫穿了他對產品績效的核心看法，因此領導摩根投信的目標，從來不是追求短期的效果，而是專注於投資管理，為客戶創造長期價值。

除了台股市場的亮眼表現，他更津津樂道的是兩年多前推出的「數位級別」計畫。該計畫以低於一般費用一半的成本，提供客戶定期定額的投資選擇，且不綁定年限，且在未大幅宣傳下，募集表現依然穩健。他謙虛地說，這背後意義是回饋社會，初心是將普惠金融落實於行動，讓投資不再是高不可攀的門檻。

事實上，摩根投信持續深耕社會公益，透過與「夢想之家」公益團體的合作，每年資助約150名在台灣的弱勢學生，提供獎學金、生活資助，協助購買電腦或學習英文，讓企業的社會責任不再只是口號，而是真真切切地改變了許多孩子的命運。

展望2026年，唐德瑜設定三大核心目標，每一項都充滿了對未來的期許與對投資人的承諾，並以一句話總結「小心的走好每一步，然後迎接更多的機會與挑戰」。

「外界有時會以集團規模看待摩根，甚至將其與投行、信用卡、併購等多元業務連結，但在台灣，投信的角色其實相當單純，就是善盡『善良管理』人的責任，為每一位投資人把關」。

唐德瑜坦言，以集團資源與全球網絡為後盾，確實有許多方式可以拓展生意。摩根大通集團每日資金往來金額龐大，全球合作券商遍布各地，資源並不匱乏。然而，投信的本質應是專注資產管理本業，讓投資人選擇的產品獲得應有的績效回報。

另外，唐德瑜訂下今年的三大核心目標，包括擴充ETF產品線、深耕銀行通路與創新產品、強化AI應用提升效率。其中，在耕耘銀行通路上，他認為，當前最重要的，是把既有平台與產品運作好，持續優化客戶體驗，同時推出兼具創新與合規的商品。

追求績效到位

他強調，經營公司的核心仍是把投資管理做好。若產品績效穩健，投資人自會給予回應，而摩根最擅長的始終是資產管理，而非操作市場情緒。更重要的是，讓產品績效能跑贏投資人心中的指標，只要長期績效到位，自然能吸引資金關注，才是關鍵。同時，也樂見市場朝健康、多元方向發展，讓產品線更加豐富。

談到AI應用，唐德瑜說，無論是摩根大通或摩根資產管理全球體系，目前都是金融業中投入AI資源最多的資產管理機構之一。他表示，現階段AI尚未直接運用在客戶端，但已廣泛導入內部流程，協助提升同仁效率與自動化程度。但目標並非取代人力，而是讓團隊把心力放在研究與投資判斷上，進一步為客戶創造超額報酬。

唐德瑜笑稱自己也會用AI，但也謙虛表示，同事們操作得比自己更熟練。他舉例，自己撰寫中文郵件時，請AI能協助修飾語氣與用詞，甚至把「香港調」轉換成更貼近台灣閱讀習慣的說法，讓內容更流暢。雖然偶爾也會出現判讀不夠精準的情況，但隨著使用次數增加，互動愈發人性化。

以投研工作為例，過去基金經理人每月須閱讀上百份研究報告，逐一比對與整理。如今透過AI工具，可快速萃取重點、關鍵字與投資建議，大幅縮短閱讀與分析時間。部分原需人工撰寫與反覆核對文書流程，也可透過內部AI生成程式與完成比對，提高準確度與效率。唐德瑜強調，公司系統皆為內部開發與運行，設有防火牆與資安機制，並非採用外部公開平台。摩根大通約40萬名員工每日使用內部AI系統，整體應用持續優化。