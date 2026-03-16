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友善環境 創造卓越／分散供應鏈 降低依賴單一國家

經濟日報／ 簡又新（總統府氣候變遷對策委員會顧問、中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長）

地緣政治躍升成為供應鏈管理的不確定變數，傳統依賴全球最優配置的成本效率模式受到挑戰，企業開始思考轉變為追求可靠性、韌性與永續性的「雙軸轉型」。舉例而言，國際市場對於中國的限制，企業不得不設計雙供應鏈體系，面向盟友市場，也朝向其他市場，導致技術與市場分割，使得供應鏈的成本上升，設備閒置率增加。

因此，從地緣政治看供應鏈，不僅只是看到某條產品線要到某一個地方生產，而是生產，物流，資訊，制度與技術的生態系統之重新設計，以適應新的地緣風險格局的韌性供應鏈。

一、科技自主與供應鏈重構興起

全球科技供應鏈正面臨全球地緣政治重塑的嚴峻挑戰，各國政府日益強化出口管制與技術限制，不僅影響高科技產品的跨境流通，也加速企業重新評估其供應鏈的布局與風險承受能力。

在此背景下，企業的全球化策略已從傳統的「中國+1」轉向更分散的「中國+N」模式，即在多個地理區域建立平行的生產基地，以降低對單一國家的依賴。這一轉變的核心目的在於，分散地緣政治風險、提升供應鏈韌性與確保營運持續性。

具體而言，企業普遍可能採取的主要策略為：

1.雙軸投資布局：保留在中國的投資，同時在越南、泰國、印度、墨西哥等的建立備用產能，降低單一市場風險。

2.建置平行生產線：在多國設立平行工廠，分散原料與產能來源，部分企業目標為在海外建立30～50%的替代產能生產線；將勞力密集產業優先外移至東南亞。高科技產業則因技術門檻高，須投入更多研發與資本才能實現在地化生產。

二、地緣政治對供應鏈布局之影響

企業開始推動友岸外包（Friend-shoring）、近岸外包（Nearshoring）、在地化（Localization）、與集中化（Centralization），以減少長距離國際物流的風險，更好地應對地區性的法規、需求和地緣政治衝擊。

友岸外包：將生產或採購轉移到地緣政治盟友或價值觀相近的國家。這不僅考慮成本，更強調政治穩定性與貿易夥伴關係的可靠性。

近岸生產：將生產轉移到特定市場的國家（例如北美企業轉向墨西哥），以符合該地區市場需求與規範，縮短供應鏈、降低運輸成本和時間，並提升對市場變化的應變速度。

在地化：企業將原本於海外生產的廠房移至其所屬的母國，或將供應鏈建置於目標市場與客戶當地，依其需求進行生產。前者可因為對母國營運機制及法規等有較高熟悉度而掌握優勢，後者則因接近需求市場，因而得以快速反應客戶需求變化。

集中化：以全球為範疇進行供應鏈布局。例如：考量人力成本，企業多將製造廠搬至中國；考慮進口關稅需求，則將組裝廠設立在歐洲或美國等市場端。

地緣風險 墨西哥 地緣政治

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