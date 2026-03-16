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數位沛方／從產業財報 看懂行銷預算

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

在進行企業輔導或講課時，常遇到經營者抱持著一個流傳已久的「金律」：行銷預算編列營業額的10%就夠了。然而，在資訊極度碎片化、消費者專注力被分散的今日，這套「10%定律」對於正處於成長衝刺期，或是需要建立高度信任感的品牌來說，很可能只會帶來令人失望的結果。

最近，某間指標性生技品牌的財報引起了社群討論。根據數據顯示，該公司單季的行銷費用占營收比重高達38.5%，這對傳統產業來說，根本是天文數字。但如果我們深入拆解其商業邏輯，會發現這並非盲目燒錢，而是有意義的布局。

首先，我們必須先了解一個現實：高額行銷費用的前提，是企業有著健康的利潤結構。以該生技品牌為例，其毛利率穩定維持在70%以上。正因為具備極高的毛利空間，企業才有本錢投入將近四成的營收去做品牌推廣。

如果你的品牌還在成長期，卻堅持守著10%的傳統預算框架，你可能連讓目標客群「路過」看到你的機會都沒有。

在競爭激烈的市場中，若投入的行銷預算不足，可能只會讓你看到有人流，但沒辦法帶動訂單。

其次，信任是有價格的，特別是對於保健、美妝或高單價服務這類「高度信任」的品類，消費者在下單前需要極大的安全感。

可以想像的是，要讓一位大牌代言人的形象或是那句洗腦的口號，出現在各大媒體、社群、甚至電梯螢幕中，達到那種「無所不在」的品牌存在感，這背後所須的花費絕對驚人。但這正是企業在為品牌進行「信任的基礎建設」。

因此，這些高額的行銷支出並不是浪費，而是為了縮短消費者的決策時間。當品牌在消費者心中蓋起了一座名為「專業」與「安心」的工廠，未來的回購力（LTV）才是真正獲利的開始。

最後，行銷費用不等於廣告費，許多經營者在看財報時，會直覺地將行銷費用等同於購買廣告的錢。但實際上，除了我們看得到的投放費用、代言簽約金，這筆預算更支撐了背後整套營運體系，這個體系正是企業在擴張版圖時必須付出的「成長稅」。

無論身處哪個產業，我覺得企業都該摒棄那套過時的「10%定律」。對於經營者來說，該思考的不是預算要「占比」是多少，而是這筆預算背後的「組成結構」是否合理。

例如，現在花的錢是單純買流量，還是在累積品牌資產？公司的毛利結構是否能支撐所須的行銷槓桿？請記住，行銷費用不等於廣告費用。

在這個時代，盲目投入高預算或死守低成本行銷都很危險，只有根據品牌現狀，找出最適合自己當前的行銷操作組合，才能讓投入的每一筆花費發揮最大的邊際效益。

基礎建設 傳統產業 消費者

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