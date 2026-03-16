最高回饋32%！豐原太平洋百貨購物節強勢登場

豐原太平洋百貨上半年最令人引頸期待的「購物節」，將於3月26日至4月22日盛大展開。其中，3月19日至3月24日化妝品搶先預購，推出單筆滿3,000送300，消費滿1萬5,000再加碼贈送500，豪氣不限量。

此外，預購期間更祭出六檻預購必搶加碼禮，消費滿額即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡的獨家優惠，百貨最高回饋達32%，打造中區最具吸引力的購物盛會。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「百貨不僅是購物空間，更是帶動地方經濟命脈的重要平台。這幾年我們不斷改裝創新、引進眾多知名品牌，區隔市場、用符合在地人喜好的商品、最溫暖的服務、和最好康的回饋來寵顧客，讓豐原太平洋百貨成為在地生活圈中不可或缺的核心、最時尚的亮點。」

上半年最划算的購物節大檔，豐原太平洋百貨不僅直接奉上搶購秘笈，教顧客如何購買到CP值最高門檻。精心挑選CP值超高的人氣健康小家電，加上滿千送百，就是要讓民眾面子、裡子都兼顧！

3月19日至3月24日化妝品區搶先預購，同享單筆滿3,000送300，及滿1萬5,000再加贈500的加碼優惠，還獨享超夯限量的預購加碼禮，累計消費滿3萬5,000送歌林11吋擺頭循環立扇，或法國AGiM阿基姆微電腦舒肥電子鍋(1.6L)。

以及滿6萬送Arlink智慧蒸氣氣炸烤箱；滿8萬送3,200元禮券；滿10萬送MAXRO自動清空旋風吸塵器；滿15萬送G-PLUS多功能洗地機；滿20萬更直接加碼贈送10萬禮券。禮上加禮，回饋再回饋，堪稱年度最強的購物盛事。

購物節3月26日至4月22日正式開跑，除化妝品區3月26日至4月6日清明連假，卡友當日單筆滿3,000送300累送，全館也祭出(1-7F+9F不含化妝品)累計滿5,000送500累送。

3月26日至3月29日首四日化妝品再加碼單筆1萬5,000加送500，全館(1-7F+9F不含化妝品)也推出限量加碼好禮，累計滿3萬5,000送歌林11吋擺頭循環立扇或法國AGiM阿基姆微電腦舒肥電子鍋(1.6L)，滿6萬送2,500元禮券。

此外，刷國泰世華信用卡更能享有百貨獨家回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500元，刷CUBE卡滿2萬再加贈300、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋等。