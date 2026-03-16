快訊

持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 40多歲男全身燒燙傷宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

全球人壽處分資產入帳24.7億元 興富發砸60億元買信義區松仁路商辦

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
興富發砸60億元買信義區松仁路商辦，全球人壽處分資產入帳24.7億元。圖／截自GOOGLE MAP
興富發砸60億元買信義區松仁路商辦，全球人壽處分資產入帳24.7億元。圖／截自GOOGLE MAP

台北市信義區再現大型商辦交易。全球人壽今處分位於信義區松仁路277號整棟辦公大樓，買方為興富發建設（2542）旗下子公司元盛國際興業，交易金額約60.02億元，預計可認列處分利益約24.7億元，也成為今年以來成交金額最大的商辦交易案之一。

全球人壽表示，此次出售主要為資產配置調整。由於位於松山機場門戶的企業新總部大樓將於下半年落成，新增辦公室量體約2.4萬坪，因此適時調節既有商辦投資部位。公司強調，此次處分並非看淡台北辦公室市場，未來仍看好商辦需求，不動產仍是重要配置項目，但資產配置將朝多元化發展，並評估布局工業與物流不動產等標的。

興富發16日公告，取得台北市信義區祥和段三小段445地號土地及建物，土地面積約1082.04坪，換算土地單價約每坪554.66萬元。興富發副總廖昭雄表示，松仁路商辦將作為長期持有的收益型不動產。

廖昭雄指出，目前整棟大樓出租率約五成，租戶包括World Gym健身房及全球人壽等，現行租金行情中低樓層約每坪1700元，高樓層約每坪2000元。不過公司未來接手後將逐步調整租金，中高樓層目標每坪2500元至3000元，初估租金報酬率可達4%。

商辦 資產配置 興富發

延伸閱讀

首季最大商辦交易！興富發砸60億元買松仁路全球人壽大樓 未來規劃曝

鄉林：38號文拉抬中國房市　第2季起推案量迎爆發期

相關新聞

市場回溫？2025Q4科學園區房價指數 竹科跌幅收斂

2025年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，歷經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲0.9%、高雄園區季漲1.5%，新竹園區跌幅縮小至0.7%，但台南園區仍季跌3%，連續四季下修。

全球人壽處分資產入帳24.7億元 興富發砸60億元買信義區松仁路商辦

台北市信義區再現大型商辦交易。全球人壽今處分位於信義區松仁路277號整棟辦公大樓，買方為興富發建設（2542）旗下子公司元盛國際興業，交易金額約60.02億元，預計可認列處分利益約24.7億元，也成為今年以來成交金額最大的商辦交易案之一。

美廉社加盟展接單逾200件 今年加盟占比拚50%

三商家購今天宣布，參加台北春季國際連鎖加盟展戰況告捷，展期4天共累計200多件加盟意向成交，創美廉社參加加盟展以來新高紀...

首季最大商辦交易！興富發砸60億元買松仁路全球人壽大樓 未來規劃曝

興富發砸60億元買信義區松仁路「全球人壽保險」大樓，為今年以來成交金額最大筆商辦紀錄。興富發（2542）16日公告，代子公司元盛國際興業取得「台北市信義區祥和段三小段445地號土地一筆(含建物)」，土地面積約1,082.04坪，交易總金額60.01億元，換算每坪土地單價約554.66萬元。

戶外活動用電新寵 移動式光儲系統取代柴油發電機少汙染

大型戶外活動因電力需求常得使用柴油發電機，業者說，移動式光儲系統因能降低噪音與碳排放減少空汙取代柴油發電機成為新寵，這是未來發展新趨勢。

奧義賽博切入日本金融資安市場 與日本金融IT業者TCS深度策略合作

奧義賽博-KY創（7823）16日宣布，旗下日本子公司CyCraft Japan與日本金融、證券業IT領導廠商Tosho Computer Systems（TCS）展開深度策略合作。將針對日本高成長的金融資安市場，以 XCockpit EASM 外部資產曝險管理為核心，建立主動式防禦體系，協助金融機構預防攻擊風險。這是奧義賽博於台灣掛牌後第一波重大海外布局之一，正式切入日本高成長金融資安市場，為未來營收與獲利增添重要動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。