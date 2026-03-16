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全球人壽處分資產入帳24.7億元 興富發砸60億元買信義區松仁路商辦
台北市信義區再現大型商辦交易。全球人壽今處分位於信義區松仁路277號整棟辦公大樓，買方為興富發建設（2542）旗下子公司元盛國際興業，交易金額約60.02億元，預計可認列處分利益約24.7億元，也成為今年以來成交金額最大的商辦交易案之一。
全球人壽表示，此次出售主要為資產配置調整。由於位於松山機場門戶的企業新總部大樓將於下半年落成，新增辦公室量體約2.4萬坪，因此適時調節既有商辦投資部位。公司強調，此次處分並非看淡台北辦公室市場，未來仍看好商辦需求，不動產仍是重要配置項目，但資產配置將朝多元化發展，並評估布局工業與物流不動產等標的。
興富發16日公告，取得台北市信義區祥和段三小段445地號土地及建物，土地面積約1082.04坪，換算土地單價約每坪554.66萬元。興富發副總廖昭雄表示，松仁路商辦將作為長期持有的收益型不動產。
廖昭雄指出，目前整棟大樓出租率約五成，租戶包括World Gym健身房及全球人壽等，現行租金行情中低樓層約每坪1700元，高樓層約每坪2000元。不過公司未來接手後將逐步調整租金，中高樓層目標每坪2500元至3000元，初估租金報酬率可達4%。
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