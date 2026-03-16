首季最大商辦交易！興富發砸60億元買松仁路全球人壽大樓 未來規劃曝

興富發砸60億元買信義區松仁路「全球人壽保險」大樓，為今年以來成交金額最大筆商辦紀錄。興富發（2542）16日公告，代子公司元盛國際興業取得「台北市信義區祥和段三小段445地號土地一筆(含建物)」，土地面積約1,082.04坪，交易總金額60.01億元，換算每坪土地單價約554.66萬元。

興富發副總廖昭雄表示，此次購置的大樓位在松仁路277號，主要作為長期的收益型不動產，短時間內沒有開發計畫，目前整棟大樓出租率約五成，包含world gym健身房、全球人壽等，中低樓層約在每坪1,700元左右、高樓層約每坪2,000元，不過公司覺得租金太低，未來集團接手後，中高樓層將以每坪2,500元到3,000元為目標，初估租金報酬率可達4％。

廖昭雄表示，公司相當看好該地段未來發展，一來鄰近信義計畫區，二來該大樓旁邊有兩個小公園，其中一個公園會是未來捷運東環線y39號出口，所以未來發展性很高，土地使用分區為住三，未來不排除改建成住宅大樓。

不過因為該大樓為純鋼骨，屋齡僅26年，外觀還很新，全球人壽接手後，內部也重新裝修過，所以短時間內不會開發，將以提高租金，長期收租為主。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，此次交易對興富發來說是中長線的投資布局，鋼骨大樓因耐用年限長，按照都更規定，條件是屋齡得達40年以上才可開發，所以該大樓至少還得等14年，不過屆時捷運應該也已經完工，若未來興富發有意改建成住宅大樓，將可順利搭上交通利多。