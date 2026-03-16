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慧康生活科技攜手日本新潟大學 啟動AI驅動二型糖尿病預防臨床研究

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

慧康生技-KY*（7851）16日宣布，獲選為日本新潟大學醫學院一項指標性臨床研究的技術合作夥伴。加入由曾根博仁教授主持「運用連續血糖監測（CGM）與AI建立二型糖尿病預防系統之成效驗證與證據建構」研究，建立數位化生活型態介入的新標準。

慧康指出，「生活型態調整」被證實能有效預防糖尿病，但傳統仰賴人力介入與管理方式往往效率不佳、且難以進行大規模推廣。本計畫導入慧康旗下的「雲端照護平台」與「智抗糖App」，以AI技術即時整合受試者的生理數據，並與醫學、營養學、行為經濟學等領域專家跨界協作，打造更高效的數位慢性病健康管理

慧康的解決方案將著重以三大面向，簡化糖尿病預防與管理，包括即時數據監測（整合CGM與動態血糖曲線）、全方位生活紀錄（涵蓋飲食、運動、體重及血壓等重要指標），以及AI個人化指導（以AI為基礎的數位健康教練），定期提供個人化健康建議。希望將資源從高昂的慢性病長期治療，導入有潛力的「預防性數位介入」，推動相關解決方案納入正式的「二型糖尿病預防指引」；透過AI驅動的個人化互動與教育內容，協助醫護人員在不增加臨床工作負擔的情況下，有效的支持糖尿病高風險族群。

曾根博仁表示，目標是開發一套結合生活型態管理的「數位照護循環（Digital care-loop）」，提供高效且個人化的建議，落實新一代的慢性病預防與管理措施。

慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義指出，目前在台灣、日本與韓國等以健保體系為公共衛生核心支柱的國家，利用AI推動規模化、可複製的慢病預防方案，已是確保社會與經濟永續發展的必要措施；本研究的目標，是提供將數位健康納入國家級醫療指引所需的臨床證據。

醫護人員 健康管理 日本 糖尿病

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