戶外活動用電新寵 移動式光儲系統取代柴油發電機少汙染

大型戶外活動因電力需求常得使用柴油發電機，業者說，移動式光儲系統因能降低噪音與碳排放減少空汙取代柴油發電機成為新寵，這是未來發展新趨勢。

雲嘉南濱海國家風景區管理處14日在北門遊客中心舉辦鹽續幸福台式搖滾之夜，吸引近5千人次參與。演唱會場提供移動式太陽能光儲系統，免費讓觀眾充電，日來引起話題。

晟大綠能董事長李威雄表示，該公司光儲系統可用於戶外演唱會、廟會活動、展覽市集或競選造勢等大型戶外活動。此外，移動式光儲系統取代柴油發電機，降低噪音與碳排放。

晟大技術顧問長王坤池說，整套系統整合太陽能模組、儲能電池、逆變器與控制系統，並採用拖車或可移動式機箱設計。只要將設備運送到指定地點展開太陽能模組，即可迅速形成一個獨立運作的小型微電網系統，提供穩定的電力供應。輸出充電接口有110VAC插座、220VAC插座、USB接口、電動車交流充電器、客製化充電接口，每次可提供20多人同時充電，未來則可無限擴充，免除忘了攜帶充電寶，手機沒電困境。

雲管處長徐振能表示，鹽續幸福音樂會系列活動，分別在雲林、嘉義、台南等3縣市推出5個場次，希望透過音樂會演唱及集聚雲嘉南觀光圈在地特產業者的曬幸福市集，讓民眾更了解雲嘉南的故事。也邀請晟大綠能提供移動式太陽能光儲系統，遊客可免費充電，更安排人員解說綠能科技與永續技術的多元應用。