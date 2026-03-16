美廉社加盟展接單逾200件 今年加盟占比拚50%

三商家購今天宣布，參加台北春季國際連鎖加盟展戰況告捷，展期4天共累計200多件加盟意向成交，創美廉社參加加盟展以來新高紀錄，美廉社2025年加盟占比已提升至37%，目標逐步將加盟占比推進至50%。

三商家購今天發布新聞稿表示，旗下品牌美廉社參與2026台北春季國際連鎖加盟展，推出展場限定「0元加盟金」優惠及全新升級的「分潤+」加盟專案，吸引不少創業族群關注，展期4天共累計200多件加盟意向成交，創下美廉社參加加盟展以來新高紀錄。

三商家購指出，隨著創業風潮升溫，具低成本與穩定現金流特性的社區型零售通路，逐漸成為許多創業者投入市場的重要選擇，本次推出的「分潤+」加盟專案，分潤區間由過去65%到100% 提升至70%到110%，最高可享110%超額分潤，讓加盟主經營成果直接反映在收入。

三商家購提到，美廉社2025年加盟占比已提升至37%，未來將持續透過加盟展與制度優化推動加盟布局，目標逐步將加盟占比推進至50%，打造更穩健且可長期經營的加盟體系。