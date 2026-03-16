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台灣大攜手來毅數位、柏瑞醫 為衛福部彰化醫院導入AI智慧醫療系統

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）宣布，攜手來毅數位（7834）與醫療科技新創柏瑞醫，為衛福部彰化醫院導入AI智慧醫療系統，透過語音辨識協助醫護人員完成病歷紀錄，減少重複書寫作業。導入後，醫護人員撰寫病程紀錄的時間可縮短60%，病歷紀錄完整率也提升約10%。系統採用「SOAP」結構化病歷格式，結合語音辨識與身分驗證機制，兼顧醫療效率與資訊安全。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大積極深入醫療場景推動AI升級，攜手來毅數位與柏瑞醫，為彰化醫院導入AI解決方案「多語語音智慧化SOAP紀錄服務」，成為第一線醫護人員的AI助手，在打造友善醫護環境的同時，也大幅提升整體醫療照護品質。

台灣大以累積超過18,000小時語音數據，打造最懂台灣話，支援中、台、英、客語混合辨識的ASR語音辨識模型，可流暢處理診間常見的跨語言切換與在地口語詞彙。為精準對接醫療實務需求，團隊針對醫護人員需耗費大量時間撰寫病程紀錄，開發語音離線辨識模組，提供醫院專屬詞庫管理與快速勘誤機制。系統支援本地端部署與混合架構，並具備資訊加密與敏感詞匿名化機制，確保安全性符合醫療資安高標準，同時可透過API與醫院資訊系統(HIS)無縫整合。

來毅數位導入具備多國專利與SOC 2 Type II認證的多因素身分認證，強化病歷系統與高風險醫療設備（如X光設備）的登入安全，從源頭杜絕個資外洩或不當操作風險。來毅數位副總經理暨全球資安長蔡一郎表示，透過MFA多因素身分認證，能確保每一筆病歷存取與高風險設備的操作，皆能精準對應到具備權限的醫事人員，不僅能從源頭杜絕資安威脅，更讓所有操作行為具備可追溯性與可治理性，協助醫療機構建立更穩固的資安防護體系。

柏瑞醫發揮深厚的醫院系統介接實務經驗，加上台灣大ASR技術，打造MedKEY ASR系統於臨床場域的實際應用，醫護人員能以自然口述方式進行病歷紀錄，由系統自動轉換為SOAP內容，減輕臨床書寫負擔並提升病歷紀錄的一致性與完整性。在影像作業方面，結合可攜式X光機「PX1 Pro」的行動化檢查特性，使臨床團隊於病房及即時檢查場域中，更具彈性地執行影像檢查流程。透過身分驗證與操作稽核機制輔助，院方亦可清楚掌握人員與設備的使用情形，在兼顧臨床效率的同時，也強化資訊安全與管理治理，作為智慧醫療於實際場域落地之應用示範。

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