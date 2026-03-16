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奧義賽博切入日本金融資安市場 與日本金融IT業者TCS深度策略合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

奧義賽博-KY創（7823）16日宣布，旗下日本子公司CyCraft Japan與日本金融、證券業IT領導廠商Tosho Computer Systems（TCS）展開深度策略合作。將針對日本高成長的金融資安市場，以 XCockpit EASM 外部資產曝險管理為核心，建立主動式防禦體系，協助金融機構預防攻擊風險。這是奧義賽博於台灣掛牌後第一波重大海外布局之一，正式切入日本高成長金融資安市場，為未來營收與獲利增添重要動能。

TCS在日本金融與證券業累積逾60年IT系統開發與維運經驗，與各大金融機構保持長期信任關係。奧義賽博憑藉全球資安事件應對實戰經驗，打造獨家AI自動化解決方案。雙方將為日本金融業提供「融合產業 know-how 與 AI 技術」的高效能資安防護，預期加速推升合作案量與合約規模。

此次合作，雙方將以 CyCraft XCockpit EASM（External Attack Surface Management）外部資產曝險管理為核心，為日本金融機構建立主動式防禦體系，提升整體網路韌性與風險可視能力。XCockpit EASM能協助金融機構先發制人事前即時探索企業對外暴露的IT資產，持續監測暗網與地下論壇情資，掌握包括系統組態弱點、外洩帳號密碼、第三方元件漏洞等關鍵攻擊前兆。透過全面的外部攻擊面可視化，讓客戶提前強化防護措施，及早避免資安風險與營運損失。

奧義2025年全年營運部分，去年營收3.69億元，全年營業淨損收斂至4,007萬元，第4季單季營業淨利約1,594萬元，繳出單季獲利成績單。2026年前兩月累計營收6,024,6萬元，年成長率達23.5%，未來將持續優化營運效率。

日本 金融機構

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