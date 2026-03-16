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「大大攜手 讓愛永續」桃市長張善政力挺捐血家年華 目標1.5萬袋熱血

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
桃園市長張善政到場力挺「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，呼籲市民以實際行動展現桃園人的熱血與活力。大大數位基金會／提供
桃園市長張善政到場力挺「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，呼籲市民以實際行動展現桃園人的熱血與活力。大大數位基金會／提供

由大大數位基金會主辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，16日於桃園中壢銀河廣場登場。活動由大大數位基金會董事長戴永輝發起，邀請謝震武律師擔任代言人，並串聯全台七縣市首長共同響應。桃園市長張善政親自出席，與基金會共同呼籲市民挽袖捐熱血。捐血活動外，大大數位基金會更攜手南桃園有線電視捐贈 200 萬元予桃園市政府，照顧弱勢兒少。

「大大攜手 讓愛永續」公益活動在戴永輝號召下已邁入第三年，成效斐然。首年募集11,810袋、去年更突破原定目標達到 13,568 袋。由於民眾反應熱烈，今年活動舉辦兩周，從南到北已經突破6,700袋熱血，期盼在血庫告急之際，能為醫療體系注入及時雨。

大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，目前血液中心的數據是七天存量，而以醫療韌性來說，期待有12天的存量，因此希望大家能繼續踴躍捐血，實踐「捐血一袋，救人一家」的精神。

張善政高度肯定大大數位基金會連續三年舉辦「捐血家年華」的善舉。張善政指出，捐血目標雖然逐年提升，但每次均能達標甚至超越預期，展現大大數位基金會極強的社會號召力。

張善政也特別呼籲桃園市民於 3月16日至3月22日 期間，踴躍前往中壢及龍岡捐血室響應，以實際行動展現桃園人的熱血與活力。此外，張市長也由衷感謝「南桃園有線電視」慷慨捐贈200萬元專款，支持市府推動弱勢兒少照顧政策，公私協力共創溫馨桃園。

桃園市議長邱奕勝也親自出席力挺，這已是他連續第三年參與「大大攜手讓愛永續」捐血家年華。邱奕勝特別感謝大大數位基金會發揮領頭羊精神，透過每年的號召募得破萬袋熱血，這不僅是目標的達成，背後所救贖的無數生命更是「愛心無價」的最佳體現。

大大數位基金會董事長戴永輝關注桃園市的兒少需求，代表南桃園有線電視捐贈200萬元給桃園市政府。其中150萬元用於「家外安置兒少學前教育補助計畫」，協助失去家庭依靠的孩子能獲得穩定的早療與教育資源；另外 50 萬元則補助「小衛星計畫」，加強弱勢兒少在寒暑假期間的照顧與陪伴，讓資源匱乏的孩子也能感受到社會的溫暖。

李大維進一步指出，孩子是國家的未來，特別是那些暫時離開原生家庭的孩子，更需要社會的集體守護；戴永輝董事長特別強調要捐助給兒少基金150萬，以及弱勢兒童寒暑假輔導的小衛星計畫50萬，因為「捐血是救急，但教育與照顧則是救本，大大數位基金會不僅救急、也想要救本，希望透過這 200 萬元的專款，讓桃園的弱勢孩童在成長的路上不孤單，也希望拋磚引玉，讓這份愛心一路匯流，成為守護台灣的強大暖流。」

董事長 謝震武 有線電視 張善政

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