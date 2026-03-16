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聚和屏東新廠今動土 預計2028年初投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
聚和斥資50億元的屏東科學園區新廠16日舉行動土典禮。聚和／提供
聚和斥資50億元的屏東科學園區新廠16日舉行動土典禮。聚和／提供

聚和（6509）斥資50億元的屏東科學園區新廠16日舉行動土典禮。將分三期投資，第一期預計於2027年底完工、2028年初投產，生物緩衝劑產能將增加2倍以上，為未來營運增添強勁的新成長動。

全球醫藥級生物緩衝劑指標性廠商聚和為迎來全球生技產業的爆發性需求，此次的新廠動土由董事長郭聰田主持，並邀請屏東縣長周春米、南科管理局局長鄭秀絨等人共襄盛舉。

郭聰田表示，公司在台灣發展已逾50年，一直秉持「取之於社會、用之於社會」的理念。未來屏東新廠將成為南部重要的生產基地，不僅可提供優質且高薪的工作機會，也希望為台灣製藥與生技產業在國際市場上發光發熱，同時讓屏東在全球產業版圖中占有一席之地。

而新廠將分三期打造占地約6公頃生產基地。今天是第一期的動工，過五年之後應該會有第二期，再五年則是第三期。第一期投資金額約40億元。

該公司補充指出，高端生物緩衝劑不僅是實驗室耗材，更是現代生物製程中不可替換的核心中間體，在生技界扮演著關鍵的角色。隨著全球生技製藥需求強勁，根據研調機構Marketresearch.biz的報告指出，全球生物緩衝劑市場規模預計將從2022年的7.54億美元，大幅增長至2032年的18.59億美元。

為因應龐大的市場需求以及全球供應鏈對ESG永續發展的規範，此次屏科新廠將導入全新綠色製程技術，除提升製程反應效率外，更著重於大幅降低能源耗用，以符合國際大廠對供應鏈減碳的高標準要求。

屏科新廠未來正式投產後，聚和的生物緩衝劑產能將增加2倍以上，目標是將全球市占率從目前的15至20%推升至25% 以上，全力挑戰全球生物緩衝劑製造霸主的地位。

同時，聚和也期盼藉由新廠的建置，引領台灣掌握高純度生物緩衝劑的關鍵技術，創造更多優質就業機會，並帶動地方產業升級與經濟發展。

生技產業

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