慧康生活科技攜手日本新潟大學 啟動AI驅動二型糖尿病預防臨床研究

慧康生技-KY* （7851）16日宣布，公司獲選為日本國立新潟大學醫學院一項指標性臨床研究的技術合作夥伴。該研究由曾根博仁教授主持，研究名稱為「運用連續血糖監測 (CGM) 與 AI 建立二型糖尿病預防系統之成效驗證與證據建構」，旨在建立數位化生活型態介入 (Digital Lifestyle Intervention) 的新標準。

本研究著眼於現行醫療體系的一項關鍵缺口：雖然「生活型態調整」已被證實能有效預防糖尿病，但傳統仰賴人力的介入與管理方式往往效率不佳、且難以進行大規模推廣。本計畫導入慧康旗下的「雲端照護平台」與「智抗糖 App」，運用 AI 技術即時整合受試者的生理數據，並與醫學、營養學、行為經濟學等領域專家跨界協作，打造更高效的數位慢性病健康管理。

慧康的解決方案將著重以下面向，簡化糖尿病預防與管理，包括一，即時數據監測：整合 CGM 連續血糖數據與動態血糖曲線；二，全方位生活紀錄：涵蓋飲食、運動、體重及血壓等重要指標；三，AI 個人化指導：以 AI 為基礎的數位健康教練定期提供個人化健康建議。

慧康自 2013 年成立以來，致力透過數位化解決方案降低慢性病對公共支付體系的長期負擔；而針對採行全民健保制度的國家，本研究預期帶來的影響包括：一，降低政府財政負擔：將資源從高昂的慢性病長期治療，轉向具規模化潛力的「預防性數位介入」方案。二，實證導向政策：取得為期一年的隨機對照試驗 (Randomized Controlled Trial，RCT) 結果後，目標是推動數位生活介入納入正式的「二型糖尿病預防指引」。三，提升醫療照護效率：透過 AI 驅動的個人化互動與教育內容，協助醫護人員在不增加臨床工作負擔的情況下，有效的支持糖尿病高風險族群。

計畫主持人、新潟大學內分泌專家曾根博仁表示：「目前的健康指導過度依賴人力，對醫護人員與病患雙方都造成沈重負擔。我們的目標是開發一套結合生活型態管理的『數位照護循環 (Digital care-loop)』，並提供高效且個人化的建議；透過建立這套數位科技的實證基礎，我們希望能在真實世界中落實新一代的慢性病預防與管理措施。」

慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義指出：「我們很榮幸能成為這項重要 RCT 研究的技術供應商。在臺灣、日本與韓國等以健保體系為公共衛生核心支柱的國家，利用 AI 推動規模化、可複製的慢病預防方案，已是確保社會與經濟永續發展的必要措施；本研究的目標，是提供將數位健康納入國家級醫療指引所需的臨床證據。」

隨著區域內人口高齡化與慢性病醫療支出攀升，這項合作企圖證明：在最低人力介入的情況下，AI 驅動的個人化健康指導是否能有效預防第二型糖尿病的發生。